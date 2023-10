Atelier van Saskia Krock bestaat 25 jaar: expositie bij VIPZ in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Bij ‘VIPZ’ aan de Hoogjens in Sleeuwijk vond afgelopen zaterdag- en zondagmiddag een expositie plaats. Hiermee werd het 25-jarig bestaan van het atelier van Saskia Krock gevierd.

Sinds oktober 1998 heeft zij een hobbyruimte achter haar woning aan de Munnikenland in Sleeuwijk. Hans, haar man, vertelt met trots: “In eerste instantie was het bedoeld om daar zelf te kunnen werken, maar al snel mochten ook vriendinnen delen in haar opgedane kennis en vaardigheden. Uiteindelijk werden het twaalf personen die van haar leerden om ‘kritisch en nauwkeurig’ te kijken.”

“Soms worden er werken gemaakt nadat inspiratie was opgedaan in boekjes, een ‘2D’-voorbeeld dus. Om 3D werken te maken, bezochten ze eerst musea in eigen land, maar al snel werden reisjes gepland naar Antwerpen, Parijs, Barcelona, Athene, Madrid, New York en St. Petersburg. Bijna alle vooraanstaande musea werden bezocht, waar ze kritisch en leergierig leerden kijken. De groep is niet alleen kunstzinnig, maar ook vriendschappelijk; ze delen wel én wee. Heel waardevol.”

150 bezoekers

Naast het eigen talent en de begeleiding van Saskia, bepaalt ook het materiaal - speksteen, mergel of klei - wat er wordt gemaakt. Meer dan 150 mensen kwamen dit weekend genieten van de resultaten. “We zijn Saskia ontzettend dankbaar dat ze ons heeft geholpen om de beelden ‘tevoorschijn te roepen”, aldus de groep kunstenaars. “Ook zijn we blij met Hans, die altijd bereid is om respectvol en dienstbaar de ‘finishing touch’ toe te voegen door de beelden van een pin en sokkel te voorzien.”

Aan de wanden in VIPZ hing werk van Femke Krock, de dochter van Saskia en Hans. Zij maakt ‘kunst om bij weg te dromen’ met onder andere epoxy, kristallen en pigmenten.