A27 bij Lexmond op 1 in file Top 10 van de ANWB

REGIO • De A27 scoort opnieuw hoog in de file Top 10 van de ANWB. In de ochtendspits staat de A27 tussen op de tweede plaats en in de avondspits zelfs op de eerste plaats.

In de ochtendspits gaat het om het gedeelte tussen Geertruidenberg en Gorinchem en in de avondspits om het deel tussen Lexmond en Werkendam.

In de avondspits staat het deel tussen Geertruidenberg en Gorinchem op de zesde plaats.

De A27 komt in de avondspits Top 10 zelfs drie maal voor. Het deel tussen knooppunt Rijnsweer en knooppunt Lunetten staat op de negende plek. In de ochtendspits komt de A27 slechts eenmaal voor in de Top 10.

De A15 staat in de avondspits Top 10 op de achtste plek. Het gaat dan om het deel tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht.

De filezwaarte op alle Nederlandse wegen is sinds het einde van de coronaperiode met 19 procent gestegen. Dit concludeert de ANWB op basis van haar meest recente filecijfers. Vanaf eind maart 2022 zijn de laatste coronamaatregelen ingetrokken en zijn de dagelijkse files op de wegen teruggekeerd. Zowel op de snelwegen als op het onderliggend wegennet is de doorstroming van het verkeer flink afgenomen.

De ANWB concludeert dat de effecten van het thuiswerkadvies en buiten de spitsuren te reizen na het beëindigen van de coronamaatregelen nog maar zeer beperkt merkbaar is op de weg.

Op vrijwel alle werkdagen is het aantal files dit jaar toegenomen. De filezwaarte tijdens de ochtendspits nam toe met 12 procent. Overdag en tijdens de avondspits nam de verkeersdrukte dit jaar nog meer toe en steeg de filezwaarte met zo’n 20 procent.

Opmerkelijk is dat de filezwaarte tijdens de toch al rustige vrijdagochtend nog verder is gedaald met 14 procent en van een spits nauwelijks meer sprake is.