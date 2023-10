Regio Advies Groep Dussen sponsort 5000 flyers voor ‘Fietsen voor m’n eten’

DUSSEN • Regio Advies Groep Dussen heeft haar steun toegezegd aan het initiatief ‘Fietsen voor m’n eten - Altena’ door de productie van 5000 flyers te sponsoren. Dit genereuze gebaar volgt op het enthousiasme van Jacoline Peek, klant van RegioBank in Dussen, die het initiatief onder de aandacht bracht.

Via de flyer met QR-code worden inwoners van Altena doorverwezen naar de website van Fietsen voor m’n eten en de bijbehorende Facebook-groep. Hier kunnen ze informatie vinden over diverse fietsroutes met afstanden variërend van 7 tot 80 kilometer, langs verkooppunten van lokale producten. Dit stelt inwoners in staat om gemakkelijk lokale lekkernijen te ontdekken en te kopen.

Eigenaren van verkooppunten en consumenten kunnen de flyers verkrijgen bij Regio Advies Groep Dussen, gevestigd aan de Van der Dussenlaan 6a in Dussen, om ze in hun eigen winkel uit te delen of om ze te verspreiden onder buren en vrienden.

Fietsen voor m’n eten

Fietsen voor m’n eten is een landelijk platform dat tot doel heeft verkooppunten te promoten waar consumenten rechtstreeks bij boeren, kwekers of kraampjes langs de weg zuivel, groenten, vlees en andere lokale producten kunnen kopen. In 20 regio’s beheren vrijwilligers Facebook-groepen waar leden informatie delen over waar zij streekproducten kopen, recepten uitwisselen en vragen waar seizoensproducten te koop zijn.

Aanbieders kunnen gratis berichten plaatsen om hun bedrijf te promoten en informatie te delen over de productie en beschikbaarheid van voedsel. Daarnaast biedt de website diverse fietsroutes met adressen en openingstijden voor dagelijkse boodschappen.