‘Kringloopwinkels’ in opmars: op steeds meer plekken in Altena krijgen spullen een tweede leven

1 uur geleden

Nieuws 188 keer gelezen

ALMKERK • Kringloopwinkel Almkerk is de oudste en nog altijd meest uitgebreide kringloopwinkel in het Land van Heusden en Altena. In 1986 nam natuurvereniging Altenatuur het initiatief tot de kringloopwinkel en lange tijd was het de enige plek waar dagelijks tweedehands spullen werden verkocht. Maar zuiniger omgaan met grondstoffen en spullen is ook in Altena bezig aan een stevige opmars. Op steeds meer plekken worden tweedehands spullen verkocht.

Anders dan Kringloopwinkel Almkerk zijn veel van deze ‘kringloopwinkels’ gelieerd aan een kerk of een stichting gekoppeld aan een goed doel. Kerken houden van oudsher vaker rommelmarkten met verkoop van tweedehandsspullen, maar enkele kerken gaan nu een stapje verder en hebben een permanente winkel geopend.

Goed rentmeester

Wie door het Werkendamse dorpscentrum wandelt, hoeft niet lang te zoeken naar de plekken waar tweedehands spullen worden verkocht. Op Plein 4 is Kringloop Werkendam gevestigd. Deze winkel opende in april 2022 haar deuren in een slooppand. Aanvankelijk voor een jaar, maar ze blijft voorlopig tot eind 2023 open op woensdag, vrijdag en zaterdag. De winkel is gelieerd aan de Bethelkerk. Ze verkopen vooral veel kleding, boeken en huishoudelijke artikelen.

‘Op deze manier wordt er als een goed rentmeester met de aarde omgegaan’, zo schreven ze in een recent persbericht over de langere openstelling. Het is niet de enige kringloopwinkel in Werkendam die gelieerd is aan een kerk. De Fancy Fair van de Maranathakerk is momenteel te vinden op de Gedempte Haven. Zij verhuisden door de jaren heen vaker en verkopen al bijna twintig jaar tweedehands spullen. In Dussen is Malle Pietje met de verkoop van tweedehands artikelen en kleding te vinden. Deze winkel was eerder gevestigd in Sleeuwijk.

Veel tweedehands- en kringloopwinkels

Dan heeft Werkendam op het Molenplein nog een tweedehandswinkel van Woord en Daad. Ook Andel heeft aan de Burgemeester van der Schansstraat eenzelfde winkel. Aan de Calandstraat op het Werkendamse bedrijventerrein heeft de Hervormde kerk al jaren een zendingswinkel met verkoop van tweedehandspullen op zaterdagmorgen. Af en toe houden ze een verkoop rond de Hervormde dorpskerk, zoals tijdens de laatste Biesboschdag.

In Woudrichem heeft de plaatselijke Hervormde gemeente een ontmoetingsplek ingericht tegenover de Martinuskerk. In het zogenoemde DOCK 60 worden ook boeken en artikelen te koop aangeboden.

Op de Hoogstraat in Werkendam is nog een kledingwinkel van GAiN gevestigd, net als in winkelcentrum De Nieuwe Es in Sleeuwijk. Naast tweedehands kleding verkopen ze daar ook cadeautjes.

In Sleeuwijk wordt ook al jarenlang tweemaal per jaar een tweedehandskledingverkoop gehouden. Dit jaar is de opbrengst voor Spieren voor Spieren. In Genderen wordt bij ZusZus&Zo tweedehands merkkleding verkocht. Bij Baraka op de Hoogstraat in Woudrichem is eveneens tweedehands kleding te koop.

Niet alle initiatieven succesvol

De inzameling van tweedehands kleding is in de gemeente Altena in handen van Kringloopcentrum Almkerk, waar deze kleding ook weer verkocht wordt. Sinds 2022 hoeft het Kringloopcentrum net als GAiN geen kosten meer te betalen voor de afvoer van restafval. Eerder werden beiden aangemerkt als bedrijven en moesten ze betalen bij het milieustation voor restafval.

Toch zijn niet alle initiatieven voor kringloopwinkels succesvol. Zo opende in 2017 een kringloopwinkel aan de Ambachtsstraat in Wijk en Aalburg, maar deze sloot in 2020 haar deuren. Ook het initiatief ‘Gratis Shoppen in Werkendam’ verdween na enkele jaren bijna geruisloos.

Verder wemelt het ook in Altena van de Facebookgroepen waar spullen door particulieren te koop worden aangeboden of soms zelfs gratis zijn af te halen. Ook de minibiebs met gratis boeken langs de kant van de weg zijn niet meer weg te denken.

Nationale Kringloopdag

De Nationale Kringloopdag is een initiatief van de Branchevereniging Kringloop Nederland. Op deze dag rollen BKN-leden in het hele land de rode loper uit. De Nationale Kringloopdag is op zaterdag 7 oktober en ook Kringloopcentrum Almkerk doet mee. Op deze dag zijn er in het hele land events, acties en andere activiteiten in de kringloopwinkels.