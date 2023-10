Kunst en cultuur in de spotlight op Uitmarkt Altena: ‘Er gebeurt heel veel in Altena’

WOUDRICHEM • “We willen graag dat mensen in het culturele leven zich kunnen presenteren”, vertelt Grietje Zemering van de Cultuuradviesraad, die zaterdag de Uitmarkt Altena organiseerde in het Rondeel in Woudrichem. “We hebben gemerkt dat door Corona veel mensen niet meer op zoek gaan naar kunst en cultuur. Met deze markt laten we zien wat er allemaal in de regio is. Want als je niet weet dat het er is, weet je ook niet dat je kunt deelnemen.”

“Ik woon pas vier maanden in Woudrichem en wil hier mensen leren kennen”, vertelt Barbara Lancel. Ze exposeert met haar schilderijen op de Uitmarkt. “Ik wil workshops pastel tekenen gaan geven. Het lijkt me leuk om mensen te enthousiasmeren.” Dat lukt ook op het podium, waar de hele dag optredens zijn. Muziekvereniging Kunst en Vriendschap uit Rijswijk brengt een vrolijke noot; voeten bewegen mee op de maat en nodigen uit om de dansvloer te gebruiken. Muziek enthousiasmeert.

Jong en oud

“We willen poëzie toegankelijk maken voor iedereen”, benadrukken ze bij de Stichting Poëzie Land van Altena. “We willen gedichten dichterbij brengen. Jongeren aanmoedigen om met taal en woorden bezig te zijn, niet alleen met beeld.”

Dat de Uitmarkt gericht is op jong en oud, laat ook poppodium Xinix zien. “We willen ons nieuwe concertconcept onder de aandacht brengen, de geplaceerde evenementen, luisterconcerten voor muziekliefhebbers. Mensen moeten weten dat we niet alleen op zaterdag open zijn voor uitgaanspubliek, we zijn er voor alle leeftijden.”

Op het podium staan inmiddels zo’n dertig kinderen van Set, de musical- en theaterschool uit Dussen. “Kunst en cultuur is er voor iedereen, van jong tot oud”, zegt Zemering, “dat willen we laten zien en ervaren.”

Vrouwenkoor A Capella uit Gorinchem is ook aanwezig op de Uitmarkt. “We vinden dit een mooi initiatief. We hebben verschillende leden uit deze regio, en nieuwe leden zijn altijd welkom. De andere koren zijn allemaal op zoek naar mannen,” zeggen ze lachend, “wij niet.” De vrouwen ervaren dat het koor hen meer brengt dan alleen zingen. “We zijn een leuke, gezellige gemeenschap met elkaar, ook op sociaal gebied brengt het ons veel.”

Historie

“Historie is cultuur. Streekhistorie moeten we levend houden en onder de aandacht brengen.” Aan het woord is David van Gammeren, voorzitter van de Historische Kring.

“Lezingen die we het hele jaar door verzorgen, worden goed bezocht”, vult Wim de Graaf aan. “Ik vind het mooi om te vertellen over mensen die in de geschiedenis ook iets hebben betekend in Altena. Jacoba van Beieren of Napoleon, die door de streek trok. De doorgaande weg in Nieuwendijk heet niet voor niets de Keizer Napoleonweg.”

“Ook minister-president Colijn kwam uit Altena”, voegt Van Gammeren toe. De Graaf lacht, “en zo zal Carola Schouten straks geschiedenis worden. Geschiedenis is een levend verhaal.”

Veelzijdig

Dat kunst en cultuur veelzijdig zijn, laat de Uitmarkt Altena zien. De mensen maken met allerlei vormen kennis. Van muziek tot poëzie, van stijldansen tot geschiedenis en van schilderen tot toneel. Bezoekers genieten van deze veelzijdigheid. “Ik zou nog veel meer willen zien en had meer kramen verwacht”, vertelt een dame die, samen met een andere vrouw, als supporter van showkorps Wilhelmina is gekomen. “Er is veel te zien en te horen; we werden al muzikaal binnen gehaald met de muziek van ‘Het Kleine Café aan de Haven’. Dat was een goede binnenkomer.”

Het bestuur is tevreden over deze tweede editie. “Ik kan me voorstellen dat er een derde editie komt. Er zijn ruim honderd uitvoerende cultuurverenigingen in Altena, er is voor iedereen iets beschikbaar. We moeten cultuur in deze regio aandacht blijven geven, want er gebeurt heel veel in Altena.”