Nieuwe woonomgeving aan Hoogstraat, Plein en Amerscamp in Werkendam: verkoop start bijna

19 minuten geleden

WERKENDAM • Bogor Projectontwikkeling en Tankens Projectontwikkeling werken aan een nieuwe woonomgeving aan de Hoogstraat, Plein en de Amerscamp in Werkendam. Op 14 oktober om 10.00 uur start de verkoop van ‘De Werf’ op locatie, aan de Amerscamp 14.

Jan Bouter van Bogor Projectontwikkeling kijkt erg uit naar de start van de verkoop. “We werken al een jaar of vier aan dit plan. Op de locatie zijn nu een aantal verouderde winkels gevestigd en we willen daar echt iets moois van gaan maken. Het is heel centraal gelegen in Werkendam en de appartementen liggen straks op loopafstand van de voorzieningen, zoals winkels, scholen en kerken.”

25 appartementen

Op de ontwikkellocatie komen 25 appartementen die allemaal minimaal één eigen overdekte parkeerplek hebben. De start van de verkoop wordt een feestelijk moment, als het aan Bogor Projectontwikkeling ligt. Paans Makelaars en De Makelaars van Altena zullen dan ook aanwezig zijn.

“We kunnen de aanwezigen een overzicht van de appartementen laten zien, bezoekers krijgen een brochure en inschrijfformulier aangereikt en kunnen hun vragen stellen aan de makelaars. Als bezoekers een appartement zien dat ze aanspreekt, dan kunnen ze daar direct op inschrijven. Op een later moment vindt een loting plaats bij een notaris.”

Meer informatie zoals de verkoopprocedure is te vinden op www.dewerfwerkendam.nl. Hier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van het project De Werf.