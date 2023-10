Wim Huijzer (56) van hondenvereniging ‘t Klaske in Werkendam krijgt Koninklijke onderscheiding

WERKENDAM • Met een mix van blijdschap, trots en verdriet nam de 56-jarige Wim Huijzer vorige week zaterdag afscheid als voorzitter van hondenvereniging ‘t Klaske. Locoburgemeester Shah Sheikkariem verraste hem tijdens zijn afscheid met een Koninklijke onderscheiding.

“Met hart en ziel gaf jij elke vrije minuut aan de hondenvereniging.” Met die woorden benadrukte locoburgemeester Sheikkariem de bijzondere verdiensten van Huijzer voor ‘t Klaske. Het begon oorspronkelijk met de politiehondenvereniging op het oefenterrein aan het Talingpad in Werkendam.

Toen de interesse daarvoor afnam, besloot Huijzer om een hondenvereniging op te richten waar hondenbezitters hun huisdieren konden trainen en opvoeden. Als kynologisch instructeur was zijn doel een hond zodanig op te voeden en te trainen dat het een fijne huishond werd met een goede relatie met het baasje.

Probleemgedrag

Iedere hond was altijd welkom bij ‘t Klaske en steeds wist Huijzer probleemgedrag bij honden af te leren. Als één van de eerste in Nederland begon ‘t Klaske met clickertraining voor honden. Na de uitreiking van het lintje vertelt Huijzer, die vanwege een spierziekte stopt als voorzitter en hondentrainer, over zijn emoties bij zijn afscheid. Blij is hij om de fijne contacten binnen de vereniging. “Wat hebben we veel gelachen samen in de kantine na de trainingen.”

Vijf hondentrainers

Verdriet was er als honden overleden, maar ook leden van de vereniging. Trots is hij op de vijf hondentrainers bij de vereniging. Aanvankelijk trainde Huijzer de honden alleen, maar later kreeg hij assistentie van anderen, waaronder zijn dochter Deborah. Ook Joke, Ilse, Natalie en Emma zijn nu hondentrainer bij ‘t Klaske. Van de vereniging zelf kreeg Huijzer een hondenhok met een beeld van ‘Fikkie’, omdat hij vanwege zijn spierziekte zelf geen eigen hond meer kan verzorgen. Al eerder werd hij door de vereniging benoemd tot erelid.

Nieuwe voorzitter

Na de warme afscheidswoorden van Huijzer overhandigde hij Martin Kramer de voorzittershamer. Hondenvereniging ‘t Klaske vierde dit jaar haar 25-jarig bestaan met een BBQ in een loods aan de Schans bij de nieuwe voorzitter Martin Kramer. “Vijf jaar geleden werd ik lid van ‘t Klaske voor een cursus met onze hond Max. Je ervaart zo al snel dat er heel veel kennis is bij de vereniging. Het is ook een hechte en sociale club.” Kramer vormt met de vijf hondentrainers het bestuur.

Wim Huijzer gaf zijn liefde voor honden door aan zijn dochter, die nu dus ook trainingen verzorgt. “In coronatijd zijn we gegroeid van elf naar bijna zestig leden, we waren bijna de enige vereniging die gewoon doorging. Veel mensen kochten in die tijd ook een hond en kwamen dan bij ons voor een cursus. We passen nu allemaal nog net op ons terrein aan het Talingpad. Daar hebben we pas een extra puppyveld aangelegd door alle bramen weg te halen.”

Ook de kantine werd opgeknapt. Wie lid wordt van de vereniging komt iedere woensdagavond en zaterdagmiddag trainen met zijn hond. Alle hondenrassen zijn welkom bij de vereniging, ook spant ‘t Klaske zich in om de trainingen betaalbaar te houden.