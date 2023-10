De Heerlijckheid in Sleeuwijk bestaat 20 jaar: ‘Onze servicegerichtheid gaat heel ver’

SLEEUWIJK • De Heerlijckheid in Sleeuwijk bestaat op 3 oktober 2023 twintig jaar. Dat viert het restaurant met een open dag op 1 oktober.

Als we De Heerlijckheid in Sleeuwijk binnenstappen, is het personeel druk bezig om het restaurant in gereedheid te brengen voor het diner. De vloer is nog nat en gezellige muziek vult de ruimte. De aankleding, de warme sfeer en de gezelligheid geven het gevoel thuis te komen. “Wat fijn dat je dat zo ervaart”, zegt Lisette van der Arend. “Want dat is precies de sfeer die we willen uitstralen. Of je nu langs wilt komen voor een viergangenmenu of je wilt een borrel drinken; iedereen kan hier aanschuiven.”

Om het jubileum te vieren én om bezoekers zelf het huiselijke gevoel van de bistro te laten ervaren, organiseren eigenaren Lisette van der Arend en Erik Knoop samen met het team op 1 oktober ‘Schuif aan bij de Heerlijckheid’. Er zijn hapjes, drankjes en een prijsvraag. Maar het is zeker niet alleen een open dag voor volwassenen. “Kinderen horen immers ook bij het huiselijke gevoel. Tijdens de open dag kunnen ze zelf achter de bar een watertje tappen, bestellingen opnemen en hun ouders bedienen. Zo krijgen ze letterlijk een kijkje in de keuken”, vult Erik aan.

Dressing

Tijdens de open dag wordt ook de nieuwe naam en verpakking voor de befaamde dressing gepresenteerd.

“De dressing op onze carpaccio vindt iedereen altijd heel lekker. Op zeker moment vroeg een groenteboer in Werkendam of hij de dressing mocht verkopen en inmiddels verkopen veel retailers in het Land van Heusden en Altena de ‘Heerlijckheid Dressing’. Maar we dromen ervan om de dressing in heel Nederland te verkopen. Vanaf nu heet het dus ‘Zoete groentedressing’ van het merk ‘Dit is dressing’. De dressing zit nu ook in een stazakje, waardoor je het gemakkelijker kunt doseren en je de dressing tot de laatste druppel kunt gebruiken”, vertelt Lisette vol trots.

“Het hele proces om de zakken te vullen, gebeurt hier in Sleeuwijk.”

Trouwlocatie

Het restaurant kan ook afgehuurd worden voor babyshowers, kraamparty’s, familie-etentjes, bedrijfsfeesten, condoleances en het is een officiële trouwlocatie. Dat betekent dat een ambtenaar van de burgerlijke stand het bruidspaar in de Heerlijckheid het ja-woord mag laten uitspreken.

“Voor elke gelegenheid kun je bij ons terecht”, vat Erik het samen. “Daarnaast verzorgen we ook de catering. Dus we kunnen een buffet, hapjes of een lunch bij je thuis bezorgen of bij bedrijven uiteraard. En het is ook mogelijk dat een van onze koks bij je thuis een barbecue verzorgt”, vult Lisette aan.

Terugblik

Met veel plezier kijken Erik en Lisette terug op de afgelopen twintig jaar. Er zijn verschillende gebeurtenissen die als eerste naar boven komen als ze terugblikken. “De coronatijd was natuurlijk heel bijzonder. Om 17.30 uur kwam het bericht dat we moesten sluiten en om 18.00 uur was de zaak leeg. Erik is van de oplossingen en het doorpakken en hij wilde direct inzetten op de take-away. Dat deden we al met onze carpaccio voor vrouwen die net bevallen waren en voor de partners hadden we destijds al een kleine take-away-kaart. Daardoor konden we op maandag gelijk door met de afhaalmaaltijden. En ik kijk met veel plezier terug op de leuke teams waar we altijd mee samenwerkten en de borrels die soms tot diep in de nacht duurden.”

Erik herinnert zich vooral een kerstdiner waarbij het restaurant volledig was volgeboekt en er een groep verscheen die zei ook gereserveerd te hebben. “De tafels waren bezet, dus we hadden twee opties: óf het kerstdiner thuisbezorgen óf ze konden het kerstdiner in ons woonhuis boven het restaurant opeten. Het werd optie twee, dus we hebben snel de tafel gedekt, zodat de mensen daar konden eten”, vertelt Erik. “En achteraf bleek dat ze bij een ander restaurant gereserveerd hadden”, lacht Lisette. “Maar dat laat wel zien hoe belangrijk we onze gasten vinden en hoe ver onze servicegerichtheid gaat.”

