Gemeente Altena tekent intentieverklaring ‘Pact van Loevestein 2023-2033’

34 minuten geleden

ALTENA • Gemeente Altena heeft de intentieverklaring ‘Pact van Loevestein 2023-2033’ ondertekend, samen met andere gemeenten, provincies en partijen binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Twintig jaar geleden is het Pact van Loevestein ontstaan. De behoefte was om de samenwerking aan te passen aan de (verbeterde) situatie rond de NHW van nu. NHW is sinds 2021 onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

Op vrijdag 29 september ondertekenden vertegenwoordigers van een aantal samenwerkende gemeenten, provincies en andere partijen, een nieuwe intentieverklaring voor het Pact van Loevestein. Dit is 20 jaar na de ondertekening van de huidige samenwerking. In deze 20 jaar is de fysieke staat en betekenis van de historische waterlinie verbeterd. Het werk van onder andere het Pact van Loevestein werd in 2021 bekroond met de inschrijving van de NHW als onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

De verlenging betreft een periode van tien jaar: van 2023 tot en met 2033. Daarna wordt de samenwerking geëvalueerd. Het Pact van Loevestein betreft ongeveer het gebied tussen rivier de Lek en de Biesbosch.

‘Erfgoed beschermen’

“Als nieuwe wethouder Toerisme en Recreatie, ben ik blij dat ik vandaag namens het college mijn handtekening mag zetten onder de voortzetting van deze samenwerking”, zegt wethouder Claudia Schipper. “We trekken samen met deze partners op om ons erfgoed te beschermen, het lokale verhaal te vertellen en te verbinden met het verhaal van de Hollandse Waterlinies. Dit doen we met onze eigen bewoners, ondernemers en vrijwilligers die actief zijn in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Maar we doen het ook voor bezoekers en toeristen van buiten de gemeente. Zo profiteren we allemaal van deze samenwerking en de kennis die we delen met andere partijen.”