Werkzaamheden bij Kozakken Boys in volle gang: ‘Maandag wordt de nieuwe mat gelijmd’

1 uur geleden

WERKENDAM • De werkzaamheden voor de aanleg van een nieuw hoofdveld bij Kozakken Boys zijn momenteel in volle gang.

Afgelopen maandag is men gestart met het verwijderen van het kurk op het oude kunstgrasveld. Bijna honderd grote bouwzakken zijn gevuld en opgeslagen, aangezien het kurk niet wordt vervangen maar na het aanleggen van het nieuwe kunstgras zal worden teruggeplaatst.

Hendri Visser was betrokken bij het uitzoeken van een nieuwe kunstgrasmat en vertelt over de werkzaamheden die het Werkendamse bedrijf P. de Visser uitvoert op De Zwaaier: “Het verwijderen van het kurk was nog een behoorlijke klus, daar zijn ze de hele dag mee bezig geweest. Onlangs is er voor veel geld nieuw kurk op het hoofdveld gelegd, daarom zal dit worden hergebruikt.”

Dinsdag en woensdag stonden de werkzaamheden op een wat lager pitje, maar donderdag was er weer veel bedrijvigheid op De Zwaaier. “Om het veld eraf te halen zijn er eerst insnijdingen in het veld gemaakt. Hierna zijn de rollen met een machine van het veld gehaald. In één dag tijd hebben ze ongeveer driekwart van de mat kunnen verwijderen.”

Levering nieuwe mat

Vrijdag staat de keuring van het ‘shockpad’ (de ondergrond voor de kunstgrasmat) op de planning. Als deze nog in goede staat verkeert, hoeft het niet te worden vervangen. Volgens de planning zou vrijdag ook de nieuwe kunstgrasmat geleverd moeten worden, waarna deze op zaterdag wordt uitgerold.

“Volgende week maandag zal de nieuwe mat gelijmd worden, mits de weersverwachting goed is. Hiervoor moet het minimaal twee dagen achter elkaar droog blijven. Als dit volgens planning verloopt, zal de nieuwe mat op donderdag worden gekeurd en kunnen op vrijdag de laatste puntjes op de i worden gezet.”

Eerste wedstrijd op nieuw hoofdveld

Het is de bedoeling dat de hoofdmacht van Kozakken Boys volgende week zaterdag weer kan voetballen op het hoofdveld. De Werkendammers nemen het dan op tegen FC Lisse.