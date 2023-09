Blauwtongvirus aangetroffen op veebedrijf in Almkerk

27 minuten geleden

Nieuws 125 keer gelezen

ALMKERK • Op een veebedrijf in Almkerk is het blauwtongvirus aangetroffen. Het is nog niet bekend om welk bedrijf het gaat en hoeveel dieren besmet zijn met het virus. Almkerk is de eerste plaats in Noord-Brabant waar het virus is aangetroffen.

Blauwtong is een virus dat voornamelijk voorkomt bij schapen, maar ook bij andere herkauwers zoals koeien en geiten. Het virus wordt verspreid door knutten, een soort kleine mug. De ziekte is vernoemd naar een van de symptomen die als gevolg ervan kunnen optreden, namelijk de blauwe tong die dieren kunnen krijgen. Mensen kunnen niet besmet raken, maar de kans dat dieren eraan overlijden is aanzienlijk.

Regels na besmetting

Sommige dieren herstellen na een besmetting, maar anderen sterven bijvoorbeeld doordat ze niet goed kunnen eten en drinken of door vochtophopingen. Besmette dieren hoeven niet geruimd te worden, maar bedrijven moeten zich na een besmetting wel aan een aantal regels houden. Zo mogen de besmette dieren niet worden afgevoerd, behalve voor de slacht, en mogen ze geen levende producten - zoals embryo’s - afvoeren.

Bestrijding is lastig

In totaal zijn er in Nederland al 356 bedrijven getroffen door het virus. De verspreiding gaat snel, mede doordat veel knutten de milde winter hebben overleefd. De verspreiding van het virus door knutten maakt de bestrijding lastig. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt druk bezig te zijn met het zoeken naar een vaccin, maar dat lijkt er voorlopig nog niet te zijn.