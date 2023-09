Ruim 3000 euro voor Stichting ALS Nederland door Biesbosch en Simba Swim Challenges

WERKENDAM • Na afloop van de Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen en de Biesbosch Open Water Race waren de Biesbosch en Simba Swim Challenges, met als doel om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland.

De organisatie heeft de afgelopen edities geld voor onderzoek en behandeling van ALS opgehaald, omdat één van de leden leed aan deze ziekte. De eerste edities werd het geld overgemaakt naar Stichting ALShetjeraakt, maar vorig jaar voor het eerst naar Stichting ALS Nederland. Als ‘bewijs’ van de donatie ontving de organisatie toen een puzzelstuk. “Wanneer er een oplossing voor ALS gevonden is, komen we met z’n allen samen om de puzzel daadwerkelijk te leggen”, staat op de website van ALS Nederland te lezen.

Dit jaar is er door de deelnemers aan de diverse afstanden 3225 euro opgehaald en dit bedrag zal overgemaakt worden naar Stichting ALS Nederland.

Sinds 2018 worden er steeds mooie bedragen opgehaald: 700 euro in 2018, 2500 euro in 2019, 3725 euro in 2021 en 2250 euro in 2022.