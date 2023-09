Gemeente Altena stelt 50.000 euro beschikbaar voor ideeën van inwoners

35 minuten geleden

Nieuws 128 keer gelezen

ALTENA • Gemeente Altena stelt in 2023 50.000 euro beschikbaar voor goede ideeën van inwoners in Altena. Inwoners kunnen hun goede ideeën indienen en bepalen dan gezamenlijk welke ideeën worden uitgevoerd.

“Gemeente Altena leeft door haar inwoners. Alle inwoners, zowel jong als oud, maar ook verenigingen, scholen en kerken, iedereen draagt bij aan onze samenleving”, zegt wethouder Wendy van Ooijen - van Breugel. “We geven onze inwoners de mogelijkheid om met elkaar te bepalen welke goede ideeën uitgevoerd gaan worden. Samen beslissen en samen doen. Een andere manier van werken. Passend bij de huidige maatschappij.”

De gemeente doet daarom een oproep aan inwoners: ‘Heeft u een idee, een vonk van inspiratie, dat het verschil kan maken? Voor de buurt, vereniging, school of kerk? Doe dan mee en dien het idee in. Pak deze kans om een budget te ontvangen waarmee uw idee werkelijkheid kan worden. Want met het Inwonersbudget is uw idee, voor elkaar.’

Inwoners van Altena kunnen hun ideeën indienen via www.gemeentealtena.nl/inwonersbudget.