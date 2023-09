• Kozakken Boys vindt in Edwin Grünholz een nieuwe trainer.

Kozakken Boys vindt snel nieuwe trainer: Edwin Grünholz tekent tot einde van het seizoen

1 uur geleden

WERKENDAM • Edwin Grünholz is de nieuwe trainer van Kozakken Boys en is in eerste instantie aangesteld tot het einde van het huidige seizoen.

De 54-jarige Grünholz heeft de afgelopen vier seizoenen de leiding gehad bij Quick Boys. Sinds afgelopen zomer was hij zonder club. Eerder in zijn carrière heeft Grünholz als trainer gewerkt voor Haaglandia en Westlandia. Ook heeft hij een seizoen gediend als assistent-trainer bij ADO Den Haag. Een jaar geleden heeft de oefenmeester uit Den Haag de cursus coach betaald voetbal voltooid.

Bij Kozakken Boys neemt Grünholz de plaats in van Scott Calderwood, die vorige week op non-actief is gesteld.

Mourad Mghizrat zal aan de staf worden toegevoegd als assistent van Grünholz. Zij werkten eerder succesvol samen bij Quick Boys en Westlandia. Mghizrat kwam als voetballer onder meer uit voor Sparta Rotterdam, FC Utrecht, FC Den Bosch, Willem II en FC Emmen.