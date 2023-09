Claudia Schipper (CDA) uit Hank benoemd als wethouder van Altena

1 uur geleden

ALTENA • Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond is Claudia Schipper-Heijmans uit Hank benoemd als wethouder van de gemeente Altena. Zij volgt wethouder Roland van Vugt op die vanwege privéomstandigheden zijn functie heeft neergelegd. Het gaat hier om een fulltime functie.

“Met veel enthousiasme neem ik de verantwoordelijkheid op me om samen met de inwoners van Altena te werken aan een duurzame toekomst”, zegt Schipper. “Voor mij staat samenwerking voorop. Door naar elkaar te luisteren, naar elkaar om te zien, solidair te zijn en vertrouwen in elkaar te hebben kunnen we effectieve resultaten boeken.”

Schipper is sinds maart 2022 CDA-raadslid in de gemeente Altena. In deze hoedanigheid was zij woordvoerder Openbare orde, Veiligheid, handhaving en toezicht, Integriteit, Juridische zaken, Communicatie, Dienstverlening, Vergunningen, Evenementen, Duurzaamheid en energietransitie, Afval en grondstoffen, Biesbosch en Hank.

‘College snel op sterkte’

Burgemeester Lichtenberg reageert ook op de benoeming van Schipper als wethouder: “Als voorzitter van het college van B&W ben ik blij dat het CDA op zo’n korte termijn een vervanger heeft kunnen aandragen voor wethouder van Vugt. Ik heb mevrouw Schipper de afgelopen periode leren kennen als een gedreven raadslid die zich inhoudelijk verdiept in de onderwerpen die spelen in Altena en constructief meedenkt om het leven, wonen en werken in Altena voor onze inwoners nog mooier te maken. Met haar benoeming is het college snel weer op sterkte en zien wij uit naar een ongetwijfeld zeer prettige samenwerking.”

Portefeuille

Schipper neemt de volledige portefeuille van voormalig wethouder Van Vugt over. Dat wil zeggen dat zij zich richt op: Duurzaamheid, Afval/grondstoffen, Recreatie en toerisme, inclusief VVV, Evenementen, Beheer openbare ruimte, inclusief buitendienst, Landbouw en Circulair voedselsysteem. Zij is kernwethouder van: Babyloniënbroek, Meeuwen, Eethen en Werkendam. Schipper was tot op heden senior gerechtsjurist rechtbank Zeeland-West Brabant.