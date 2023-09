Uniek sportpakket voor bewoners Merwedehuis in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Wethouder Shah Sheikkariem is afgelopen week wezen sporten bij de bewoners van het Merwedehuis. Onder leiding van sportcoach Gidion heeft de wethouder samen met de bewoners het nieuwe Uniek Sportpakket uitgetest.

De ballonnen vlogen door de lucht en er werd flink gelachen en plezier gemaakt met elkaar. Iedere twee maanden ontvangen zij een nieuw Uniek sportpakket van de gemeente, een pakket vol sport- en spelmaterialen. Na twee maanden komt een sportcoach het pakket omruilen voor een nieuw pakket en verzorgt gelijk een beweegles voor de bewoners.

Sportcoaches Suzanne en Thomas zetten zich beiden in voor Uniek Sporten. “Bewegen is belangrijk voor iedereen”, stellen zij. “Door de Uniek Sportpakketten maken we sporten en bewegen mogelijk voor bewoners van woonvoorzieningen in de gemeente Altena. Sinds kort ontvangt ook het Merwedehuis deze pakketten, speciaal afgestemd voor deze doelgroep.”

“Voor mensen met dementie is het net zo belangrijk om te bewegen als voor ieder ander. Het geeft een positieve bijdrage aan allerlei processen in het lichaam. Fijn dat we hier als gemeente een bijdrage aan kunnen leveren. Het laat de bewoners genieten, dat zie je!”, stelt wethouder Sheikkariem.