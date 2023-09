• Boomfeestdag Altena vindt plaats in het Duyls Bos.

Leerlingen van basisscholen planten 1500 bomen tijdens Boomfeestdag Altena

ALMKERK/DUSSEN/WAARDHUIZEN • Leerlingen van basisscholen in Almkerk, Dussen en Waardhuizen bundelen op woensdag 15 november hun krachten met Altenatuur en Rotary Altena om deel te nemen aan de nationale boomfeestdag in het Duyls Bos in Almkerk. Het hoogtepunt van de dag? Het gezamenlijk aanplanten van 1500 bomen voor het klimaatbos, op uitnodiging van Stichting Duyls Bos.

Het centrale thema van Rotary International in 2023 is ‘Hoop’. ‘Hoop wordt gedefinieerd als de constante verwachting dat een onzekere toekomst gunstig zal blijken te zijn. In lijn hiermee willen Rotary Altena en Altenatuur de nadruk leggen op daadkracht en concrete inspanningen om onze omgeving te verbeteren’, laat men weten.

‘Dit gezamenlijke project illustreert de kracht van gemeenschapsbetrokkenheid en het vermogen om positieve veranderingen teweeg te brengen. De betrokkenheid van de lokale basisscholen, Altenatuur en Rotary Altena benadrukt de urgentie om onze omgeving te koesteren en te verbeteren voor de huidige en toekomstige generaties.’

Duyls Bos

Sinds 2014 is het Duyls Bos een deel van de Ecologische Verbindingszone aangelegd tussen de natuurgebieden Kornse Boezem en het Pompveld. Aan weerszijden zijn bosschages aangeplant en aan de zuidzijde is ten behoeve van de modderkruiper en bittervoorn een plas- en drasgebied aangelegd.

De vrijwilligers zetten zich onder andere in voor het vergroten van de biodiversiteit, koolstofbindingen, waterbuffers, waterkwaliteitsverbeteringen en de beleving van het bos zelf. Door deel te nemen aan de boomfeestdag, hoopt men dat kinderen in de toekomst het bos blijven bezoeken.

Altenatuur en Rotary Altena nodigen iedereen uit deze dag mee te maken en toeschouwer te zijn. Het aanplanten van de bomen zal beginnen rond de klok van kwart voor 10.