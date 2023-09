Wethouder Sheikkariem van de gemeente Altena neemt zetel in Provinciale Staten in

ALTENA • Wethouder Shah Sheikkariem van de gemeente Altena heeft aangekondigd dat hij als lid van Lokaal Brabant een zetel in de Provinciale Staten zal innemen. Hij wordt op vrijdag geïnstalleerd, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

Sheikkariem nam op 15 maart met Lokaal Brabant deel aan de Statenverkiezingen, waar een als vierde op de lijst stond. Doordat Lokaal Brabant in de coalitie zit krijgt de wethouder uit Babyloniënbroek nu de kans om Statenlid te worden. ‘Ik zou me hier graag voor in willen zetten en probeer mijn steentje bij te dragen aan de provinciale vraagstukken’, schrijft Sheikkariem in een brief aan de raad.

Ontheffing

Eerder kreeg Sheikkariem al een ontheffing van de gemeenteraad om naast zijn wethouderschap zijn ZZP-activiteiten te mogen uitvoeren, die grotendeels bestaan uit adviezen, workshops en lezingen.

‘De tijdsbesteding die ik voor de Provincie wil maken zullen passen binnen de beschikbare tijd voor mijn ZZP-activiteiten. Mijn focus en primaire inzet ligt bij de gemeente Altena en mijn wethouderschap zal qua tijdsbesteding niet minder worden’, aldus Sheikkariem.

De vergaderingen van de Provinciale Staten vinden doorgaans tweemaal per maand plaats, op vrijdagen.