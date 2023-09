• De initiatievenkeet in Woudrichem.

Dag van de Global Goals in Altena: initiatievenkeet in Woudrichem en vlag op gemeentehuis

1 uur geleden

Nieuws 150 keer gelezen

ALTENA • Gemeente Altena staat maandag stil bij de Dag van de Global Goals. De Global Goals zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die ervoor moeten zorgen dat er in 2030 een duurzame wereld voor iedereen is. Altena is een Global Goal gemeente en staat hier dan ook bij stil en vraagt er extra aandacht voor.

Tijdens deze dag hijst wethouder Wendy van Ooijen - Breugel de Global Goals vlag op het gemeentehuis en bij de bibliotheek in Woudrichem. Bij de bibliotheek in Woudrichem staat ook de blauwe initiatievenkeet die bemand wordt door de Fairtrade werkgroep. De gemeente Altena steunt de Fairtrade werkgroep en zet samen in op het behalen van de titel ‘Fairtrade Gemeente’.

Titel verdienen door zes criteria

Deze titel geeft aan dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samenwerken aan meer eerlijke handel. Om deze titel te verdienen werkt de lokale gemeenschap aan zes campagnecriteria. Deze criteria zijn onder andere dat het gemeentebestuur zich uitspreekt voor fairtrade, in plaatselijke winkels fairtrade producten worden verkocht en lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties fairtrade producten kopen en gebruiken.

Wat nog te doen?

Gemeente Altena is op weg naar de titel ‘Fairtrade Gemeente’. Voormalig gemeente Woudrichem was titelhouder en het kernteam van Fairtrade Gemeente Woudrichem zet zich in om de titel te behalen voor de gemeente Altena. Om de titel binnen te halen als gemeente moeten een aantal organisaties nog deelnemen. Om deel te mogen deelnemen moet er wel worden voldaan aan de criteria van Fairtrade gemeente. Zo moet een restaurant minimaal twee gerechten serveren met Fairtrade ingrediënten en moeten er minimaal twee dranken Fairtrade worden aangeboden.

Wethouder Wendy van Ooijen - Breugel: “Goed om te zien dat de interesse om Fairtrade Gemeente te worden groeit. Binnen Altena vinden we het belangrijk om samen te werken aan eerlijke handel. Dat is fijn, voor ons als inwoners, maar ook voor de mensen die het betreft. Daarnaast wil ik graag mijn complimenten uitdelen voor de inzet van de Fairtrade werkgroep die zij leveren om de titel Fairtrade Gemeente binnen te halen.”

Meer informatie

Wie het leuk vindt om deel te nemen aan de Fairtrade gemeente of meer wil weten, wordt uitgenodigd de initiatievenkeet bij de bibliotheek in Woudrichem te bezoeken of een kijkje te nemen op www.fairtradegemeente.nl.