Kindpakket voorkomt dat kinderen aan de zijlijn moeten staan

1 uur geleden

ALTENA • Een op de dertien kinderen groeit op in een gezin met weinig geld. Zij kunnen daarom niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Ze staan letterlijk aan de zijlijn. Ook in Altena komt armoede voor.

Gemeente Altena wil graag dat alle kinderen in Altena mee kunnen doen. Aan sport, scouting of muziekles. Dat ze een fiets hebben om naar de middelbare school te fietsen of andere dingen kunnen doen die voor ieder kind belangrijk zijn.

Gemeente Altena vergoedt daarom (een deel van) deze kosten. Dat doet de gemeente in overleg met Stichting Leergeld West Brabant Oost (WBO). Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld als zij bepaalde activiteiten van hun kinderen niet kunnen betalen. De gemeente kijkt naar de persoonlijke financiële situatie als iemand een aanvraag doet.

Aanvragen

Kijk voor de mogelijkheden en het aanvraagformulier op gemeentealtena.nl/kindpakket of op www.kindpakket.nl. Na de aanvraag nemen vrijwilligers van Stichting Leergeld WBO contact op met de aanvrager om de aanvraag door te spreken. Meer informatie over de stichting staat op www.leergeldwbo.nl.