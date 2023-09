• De aanleg van de wildpluktuin in Eethen is gestart.

Feestelijke start van wildpluktuin in Eethen

EETHEN • Inwoners van Eethen en omgeving kunnen zich verheugen op een nieuwe, groene toevoeging aan het dorp. Op woensdag 20 september startte de aanleg van een wildpluktuin, een initiatief van Dorpsraad Eethen en buurtbewoners. Wethouder van gemeente Altena Anneloes van Hunnik en directeur-bestuurder van Bazalt Wonen Han Jetten gaven met de initiatiefnemers op symbolische wijze het startsein.

De pluktuin wordt gerealiseerd op het terrein naast de voormalige school De Hoek. De inrichting bestaat uit een variatie van fruit, kruiden, inheemse planten, bomen en struiken. Het wordt een levendige en bloeiende omgeving, zowel voor mensen als bijen, vlinders en andere insecten. De zitkuil in de tuin is straks toegankelijk voor iedereen, ongeacht iemands mobiliteit.

Han Jetten, directeur-bestuurder van Bazalt Wonen, prees het buurtinitiatief: “Deze wildpluktuin vormt een biodiverse plek, waar mensen kunnen samenkomen, natuur ervaren en samenwerken. Een waardevolle bijdrage aan de buurt.”

Wethouder Anneloes van Hunnik sluit zich daarbij aan en onderstreept het belang van samenwerking. “Bazalt Wonen en de gemeente Altena werken vaak nauw samen. Zo dragen we graag bij aan dit soort projecten van inwoners. Het resultaat is in dit geval een prachtige pluktuin.”

Een groep van twaalf vrijwilligers heeft zich aan het project verbonden. Samen gaan ze aan de hand van een tuinplan aan de slag met verschillende taken. Lokale organisaties tonen ook hun enthousiasme en dragen bij door financiële ondersteuning, materialen en arbeid. Daarnaast kan het project rekenen op de steun van het Biesbosch Streekfonds, dat recent besloot dat het project een waardevolle bijdrage levert aan natuurbehoud in de omgeving. Woningcorporatie Bazalt Wonen heeft de grond tijdelijk ter beschikking gesteld, zolang er nog geen bouwplannen voor de grond bekend zijn. Het werk is nog niet af. Sterker nog; het begint nu pas echt. Daarom doet Dorpsraad Eethen een oproep aan alle buurtbewoners die willen bijdragen aan dit buurtinitiatief: “Of u nu een uurtje per week kunt vrijmaken om te tuinieren, te helpen bij het planten of gewoon een praatje wilt maken. Iedereen is welkom. Laten we samen tuinieren, kletsen, oogsten en genieten van de vruchten van onze gezamenlijke tuin. Helpt u mee? Ook als u buiten Eethen woont, bent u van harte uitgenodigd.”

Stuur voor meer informatie of het aanmelden als vrijwilliger een e-mail naar Corina van der Perk en Caroline Groener via pluktuin@gmail.com.