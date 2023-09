Bestuur Kozakken Boys: ‘Negatieve uitlatingen zijn onacceptabel’

WERKENDAM • Het bestuur van Kozakken Boys heeft donderdag een statement afgegeven naar aanleiding van onder meer een spandoek dat deze week werd opgehangen op sportpark De Zwaaier. Er wordt nadrukkelijk afstand genomen van persoonlijke aanvallen. ‘Die zijn onacceptabel’.

Het is onrustig bij de Werkendamse tweededivisionist nu de prestaties al een langere periode achterblijven bij de verwachtingen. ‘We ontvangen als bestuur diverse signalen, waarvan veel met een negatieve uitlating. Het is teleurstellend dat emotie, onvrede, persoonlijke aanvallen, haat en asociaal gedrag zich laat uiten via de (social) media of andere kanalen’.

Geen platform voor ongenoegen

Het bestuur zegt transparant te willen zijn en een klankbordrol te willen vervullen, maar stelt ook dat de vereniging géén platform is om ongenoegen te uiten. ‘Dit houdt ook in dat op zichzelf staande negatieve acties of uitlatingen, die betrekking hebben op situaties of personen, onacceptabel zijn voor ons. We kunnen dit niet tolereren’.

Clubliefde

‘Wij maken onze keuzes als bestuur vertrouwelijk en gezamenlijk, gebaseerd op feiten en kennis’, zegt het bestuur van Kozakken Boys ook in het afgegeven statement. ‘Wij willen benadrukken dat communicatie altijd mogelijk is, mits het op een respectvolle transparante manier is en zonder persoonlijke aanval. Laat de afgelopen gebeurtenissen geen voeding zijn voor nog meer negatief gedrag (of negativiteit) en laten we met elkaar vertrouwen hebben in de toekomst, waarbij ruimte is voor hoor- en wederhoor, met clubliefde voorop!’