Marcel Vaandrager uit Werkendam speelde mee in de videoclip van Snelle: ‘Ik had niet ingetekend voor die rol’

WERKENDAM • Met vele jaren toneelervaring en een opleiding aan de Paul van Vliet Theateracademie voor kleinkunst op zak, leek het Marcel Vaandrager in 2022 een mooi moment om zich in te schrijven bij een castingbureau. Vorige maand maakte de Werkendammer zijn ‘casting-debuut’ en wel gelijk in de videoclip van de Nederlandse zanger Snelle.

“Ik sta al jaren op het toneel en het leek me leuk om me in te schrijven bij een castingbureau. Natuurlijk wist ik toen ook dat de kans op een rol minimaal is, want het aanbod van acteurs is enorm. En je moet er behoorlijk wat moeite voor doen. Voor deze rol had ik me er in eerste instantie niet eens aangemeld.” Volgens de omschrijving zocht de productiemaatschappij namelijk iemand tussen de 50 en 55 jaar. “Ik ben iets ouder”, lacht Marcel. “Mijn contactpersoon bij het castingbureau stuurde me een berichtje waarom ik me niet had ingeschreven. Ik voel me wel jong en ik heb het gevoel dat ik qua innerlijk nét met mijn hakken over de sloot in de categorie pas, maar de kalender vertelt echt iets anders. Zij adviseerde me er toch op in te schrijven.”

Geen verwachtingen

Marcel heeft lange tijd geen verwachtingen van de inschrijving gehad. “Zo’n productiehuis zet de opdracht misschien wel bij twintig castingbureaus uit. En ieder castingbureau levert dan drie tot zes acteurs aan. Die acteurs leveren dan een showreel aan: een filmpje waarin je jezelf presenteert en laat zien wat je in huis hebt. Als acteur weet je op dat moment alleen welk profiel ze zoeken en wat de draaidagen zijn. Het productiehuis kiest vervolgens tien tot twintig mensen uit, die ze dan een opdracht laten uitvoeren. In mijn geval moest ik een aantal filmpjes opnemen waarin ik verschillende emoties liet zien. Drie dagen voor de opnamedag hoorde ik dat ik het was geworden. Ik kreeg de instructie dat ik zes kledingsetjes mee moest nemen naar de opname en die moest ik vooraf op de foto zetten en laten goedkeuren. Dan ben ik blij dat ik samenwoon met een fotograaf (Irene Damminga, red.)”, grapt Marcel.

Regendruppels

De opname was een geweldige beleving en terwijl we met Marcel het eindresultaat van ‘Radio’ nog eens bekijken, wijst hij op de regendruppels op zijn shirt. “Het regende die dag bijna onophoudelijk. Snelle en ik stonden allebei onder een grote paraplu en toen het even droog was, trokken ze snel de paraplu’s weg en werd er gedraaid. Toen vielen er net een paar druppels op mijn kraag en er was geen tijd om die te drogen. Ook het overgeven van het cassettebandje moest op een bepaalde hoogte gebeuren, zodat het scherp te zien zou zijn. Om de hoogte aan te geven, stond er buiten beeld iemand met een stok op de juiste hoogte. En die citroenen die je me ziet eten: ik denk dat ik wel anderhalve citroen op had voor het er goed opstond. De belichting was telkens niet goed.”

