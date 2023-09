Afscheidsinterview: wethouder Roland van Vugt blikt terug op zijn politieke loopbaan

ALTENA • Na een heftige periode waarin Roland van Vugt eerst zijn jongere zus verloor en drie maanden later zijn moeder, realiseerde de wethouder zich dat zijn baan geen ruimte liet voor verwerking en reflectie. Deze zomer nam hij de beslissing om de politiek te verlaten. “Het zit niet in me om iets half te doen, dus daarom kon ik niet anders dan deze beslissing nemen”, vertelt hij over zijn besluit.

Het kantoor van de wethouder is al zo goed als leeg als we hem spreken. Voelt het niet gek, zo’n laatste werkdag? “Ik liep hier net met een heel dubbel gevoel naar binnen. Na de gebeurtenissen van het afgelopen halfjaar heb je tijd voor jezelf nodig om dat te overdenken en ermee om te gaan. Die tijd kon ik niet vinden in combinatie met het wethouderschap. Daar staat tegenover dat ik het altijd heel zinvol en dankbaar werk heb gevonden. Ik heb mooie contacten met inwoners opgebouwd.” Hij wil vandaag nog wat laatste dingen afronden en opruimen, voor hij straks zijn laptop en toegangspas inlevert. “Dat zal misschien wel even gek voelen”, zegt hij met een glimlach.

Klussen

Bang voor een zogenoemd zwart gat is de vertrekkende wethouder niet. “In het vak ben je altijd met je hoofd bezig en ik vind het lekker om daarnaast ook fysiek bezig te zijn, met klussen bijvoorbeeld. Begin dit jaar zijn we verhuisd en er ligt nog wel wat werk. En er zijn genoeg andere dingen die ik nog wil doen. Er zijn altijd dingen waarvan anderen zeggen: ‘als ik klaar ben met werken, dan ga ik dit of dat doen.’ Maar ik heb ook gezien dat je je pensioen lang niet altijd haalt. Dus soms moet je dingen niet uitstellen en niet wachten met dingen doen die ook waardevol zijn. Mijn gezin vindt het bovendien ook wel prettig dat ik straks meer thuis zal zijn. Als wethouder had ik natuurlijk best een intensieve baan. Ik was veel ’s avonds en in het weekend weg. Mijn agenda was altijd leidend. Dat zal nu veranderen.”

Jongerenafdeling

De politieke carrière startte bij de in Andel geboren Roland al vrij vroeg. Op 17-jarige leeftijd begon hij zijn politieke loopbaan bij de jongerenafdeling van het CDA in Altena. “De gemeente Altena zoals we die nu kennen, bestond toen nog uit vier gemeenten: Aalburg, Dussen, Werkendam en Woudrichem. Als jongerenafdeling hadden we al vrij snel een ideaalbeeld dat de vier gemeenten op dit eiland samen één gemeente moesten gaan vormen. Toen we dat standpunt naar voren brachten, stuitte dat op veel weerstand. Het CDA is nooit zo van de herindelingen geweest.”

Toch bleef Roland zich ervoor inspannen. “In welke politieke positie ik me ook bevond, ik ben de samenvoeging altijd blijven bepleiten. Met de jongerenafdeling hebben we de leden van het CDA ooit huis aan huis geënquêteerd. Het frappante was dat de CDA-besturen tegen de herindeling waren, maar de meeste leden waren ervoor. Dat was voor ons het motief om door te gaan. Ik weet nog goed dat we toen wel echt door de weerstand moesten breken. Ik ben ook diverse keren op het matje geroepen, ook door mijn eigen partij. Ze waren bang dat het gemeentebestuur door een herindeling te ver van de burgers af zou komen te staan. Maar afstand heeft niets te maken met kilometers. Het heeft te maken met de wil om aanspreekbaar en nabij te zijn.”

Persoonlijke betrokkenheid

Persoonlijke betrokkenheid heeft hij altijd hoog in het vaandel gehad. “De mensen kennen me en spreken me makkelijk aan. Ik ben me er altijd van bewust geweest dat de inwoners iemand kiezen waar ze vertrouwen in hebben. Op dat vertrouwen moet je zuinig zijn. Dat bouw je heel langzaam op, maar je kunt het ook heel snel weer kwijt zijn. Dat wil niet zeggen dat je mensen altijd op hun wenken kunt bedienen, maar het is wel belangrijk dat je naar de mensen luistert en je inleeft in hun situatie.”

De wethouder koos er destijds bewust voor om met zijn 06-nummer op de verkiezingsposters te staan. “Men verklaarde me voor gek en voorspelde dat mensen me nu vast gingen bellen. Dat is inderdaad gebeurd. In de verkiezingstijd werd ik een keer of dertig gebeld. Een derde van de telefoontjes was van mensen die wilden checken of het echt mijn nummer was en of ik op zou nemen. Een derde was van mensen die iets wilden van de gemeente en nu een ingang hadden. En de rest waren mensen die van mij als lijsttrekker wilden weten hoe ik over een bepaald onderwerp dacht.”

Dankbaar

De vertrekkende wethouder hoopt dat we in Altena blijven doorgaan met wat we al zo goed doen: de verbinding zoeken. “Ik ben trots op onze inwoners en hou van Altena. Als ik kijk hoe dit gebied zich ontwikkelt, hoe mensen in staat zijn zichzelf te bedruipen, hoe het verenigingsleven functioneert, hoeveel ondernemerschap hier zit, hoeveel mensen bezig zijn met duurzaamheid, dan doen we dat gewoon goed. De betrokkenheid van inwoners en ook het verantwoordelijkheidsgevoel van inwoners is best hoog. Dat is iets om te koesteren. We blijven altijd met elkaar in gesprek. Ik hoop dat we die dialoog de komende jaren blijven zoeken. Persoonlijk kijk ik in dankbaarheid terug op mijn dienst in het openbaar bestuur in en voor Altena.”

Politieke loopbaan

In 1994 wordt Roland van Vugt raadslid van de CDA-fractie in de voormalige gemeente Woudrichem en hij is hier vervolgens acht jaar lang fractievoorzitter. Ook wordt hij tweemaal met voorkeursstemmen gekozen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Bij de start van de nieuwe gemeente Altena in 2019 en bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt hij gekozen tot wethouder.