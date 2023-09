7-jarige Eva Schilt uit Wijk en Aalburg loopt de Waterlinie Wandeltocht voor het Diabetesfonds

WIJK EN AALBURG • “Ik hou van lopen en ik wil geld geven voor andere kinderen en voor mezelf.” De 7-jarige Eva Schilt kijkt op en legt het uit: “Omdat ik zelf ook diabetes heb.” Eva loopt samen met haar ouders, familie en vrienden op 14 oktober mee met de Utrechtse Waterlinie Wandeltocht, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Diabetesfonds.

Eva kreeg op 3-jarige leeftijd ineens diabetes. “Ze was al dagen niet in orde. Ze dronk veel dus we dachten aan een blaasontsteking. Toen we haar urine wegbrachten, hadden we in no-time meerdere gemiste oproepen van de huisarts. De suikerwaarde was zo hoog, dat ze hem niet eens konden meten”, vertellen vader Josh en moeder Nicole Schilt. “Alle alarmbellen gingen rinkelen. In het ziekenhuis moest ze direct aan het infuus. Alle zorg ging naar Eva. Wij stonden erbij en keken ernaar. Het was een rollercoaster. Er komt zoveel informatie op je af, dat je niet eens hoort wat ze allemaal zeggen”, vertelt Nicole.

Zondagochtendritueel

Er volgt een intensieve periode in het ziekenhuis. “We mochten naar huis als we de zorg zelf konden geven. Dan gaat er een knop om en ga je ervoor”, zegt vader Josh. Inmiddels heeft Eva een insulinepomp. “Dit is een uitkomst.” Elke week moeten de sensor en het infuus vervangen worden. “Dit zijn twee vervelende naalden”, legt Josh uit. “Ik heb het zelf een keer geprobeerd, maar het is niet fijn. Eva en ik doen dit samen. Mama en haar jongere zus mogen er niet bij. Eva mag mij knijpen. Het is altijd vervelend, maar ze doet het geweldig. Het is ons zondagochtendritueel, ons momentje wat we samen doen.”

Ik weet het niet altijd

Eva vertelt zelf hoe ze het ervaart om te leven met diabetes. “Soms merk ik dat ik te laag zit. Gelukkig vergeet ik ook vaak dat ik diabetes heb, dan kan ik gewoon spelen. In groep 4 vond ik het spannend om naar groep 5 te gaan, want de juf wist nog niet hoe mijn pomp werkt. In groep 5 moet je vaak zelfstandig werken, maar wat als nu de pomp piept? Ik denk dan: help, ik mag nu niets aan de juf vragen. Mama heeft alles uitgelegd aan de juffen. Maar hoe moet dat nu, als de juf dit over een paar weken vergeten is?” Ze steekt haar armen als vraag omhoog. “Ik vind het soms best moeilijk, want ik weet niet wat ik moet doen als hij blijft piepen. Ik kan ook niet altijd meedoen, want als ik bijvoorbeeld ga springtouwen, dan kan mijn suiker ineens erg dalen. Dan moet mama naar school komen om te helpen.”

Uitdaging

“Ik kijk ernaar uit om onszelf uit te dagen”, zegt Nicole. “Eva moet dit elke dag. Ik vind het mooi dat we dit als familie en vrienden samen doen.” Dit is ook de reden voor opa Jan Klop. “Ik loop mee om Eva te ondersteunen. Het is heftig om te zien welke zorg je 7-jarige kleindochter altijd bij zich draagt. Het is knap hoe ze ermee omgaat. Ik kan niet veel doen, maar dit kan ik voor haar doen.” Nicole vult aan: “Het geld dat we hiermee ophalen, is mooi meegenomen. Maar we vinden het vooral belangrijk dat dit onderwerp aandacht krijgt.”

Kunst-alvleesklier

Daar waar de rest van het team op 14 oktober twintig kilometer gaat lopen, gaat Eva samen met haar vader voor de vijf kilometer. “Ik ga samen met haar lopen, want ik vind onderzoek voor diabetes belangrijk. Ik hoop dat de ontwikkeling verdergaat en dat ze bij Eva over een aantal jaren ook een kunstalvleesklier kunnen plaatsen. Dat ze als puber geen pomp meer op haar heup hoeft te dragen, maar dat door de mogelijkheden die geboden worden door het Diabetesfonds, deze ontwikkeling verder ontwikkeld kan worden.”

Eindstreep

“Ik kijk ernaar uit als we bij eindstreep zijn”, zegt Eva. “Dan is het lopen voorbij.” Even staart ze voor zich uit en zegt dan: “Ik hoop dat we wel 900 euro gaan ophalen met onze hele team.”

Wie Eva wil sponsoren, kan geld overmaken via de actiepagina van Eva en haar team: www.diabeatit.nl/teams/jupjzymv.