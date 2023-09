Diamanten feest voor August en Jannie van Berchum - van Beek uit Werkendam

WERKENDAM • Bruid Jannie van Beek (81) weet nog goed waarom ze verliefd werd op August van Berchum (84): “Hij had mooie blauwe ogen en blond haar met krullen”, zo vertelt ze in Goezate. Haar dochters Jetty en Annemarie laten de trouwfoto zien van zestig jaar geleden. De haardos van hun vader is niet te missen. De bruid wijst op de trouwjurk en vertelt dat ze deze zelf had gemaakt.

In haar jeugd woonde Jannie in de Biesbosch bij de Kroonbrug en de eerste kennismaking met August was toen hij daar wilde gaan vissen. Ze liet hem weten dat hij beter een andere plek kon zoeken dan de droge sloot, die hij had uitgekozen. Later werden nog een broer en zus ingeschakeld om hen aan elkaar te koppelen.

Het echtpaar woont al weer enige tijd samen in Goezate. Door gezondheidsproblemen lukte zelfstandig wonen thuis niet meer. In hun jongere jaren werkte de bruidegom in de weg- en waterbouw, terwijl zijn vrouw actief was in het vrijwilligerswerk. “Ze was weleens thuis”, zo weten beide dochters zich nog lachend te herinneren. Zo was ze betrokken bij de Wereldwinkel in Werkendam, maar ook actief voor de kerk. Ze kreeg in 2003 een Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet. De bruidegom was na zijn pensionering actief bij de watersport, maar ook in het kerkenwerk.

Na het bezoek in de ochtend van burgemeester Lichtenberg kreeg het echtpaar in de middag bezoek van enkele vrienden. Zaterdag was het feest met de familie en kleinzonen Maurits, Ruben en Jesse.