100-jarige Rieke Huijgen uit Werkendam is dol op Wordfeud

1 uur geleden

WERKENDAM • De wieg van Rieke Huijgen-Lambert stond honderd jaar geleden in Oude-Tonge. Ze groeide daar op in een gezin met zes kinderen. Woensdag vierde ze haar honderdste verjaardag in Goezate met neven, nichten én haar enige nog levende zus Magda (95). Ze zien elkaar niet vaak meer, maar bellen nog wekelijks.

Ze ontmoette haar bruidegom Stan Huijgen voor het eerst in de Tweede Wereldoorlog in Dordrecht, maar ze verloren elkaar uit het oog. Later volgde een nieuwe kennismaking tijdens een schaatstochtje. In 1954 trad ze in het huwelijk en enkele jaren later verhuisde de nu honderdjarige naar Bergen op Zoom. In die stad vierde ze haar zestigjarig huwelijksfeest met een bezoekje van burgemeester Frank Petter. In 2016 overleed haar echtgenoot.

Tot haar 96e woonde ze zelfstandig, totdat ze een hersenbloeding kreeg. “We belden iedere dag”, zo vertelt haar petekind Nicoline Oostveen. “Maar op een avond nam ze de telefoon niet op. Toen bleek dat ze niet goed was geworden.” Voor haar revalidatie komt ze in Altenahove in Almkerk terecht, later verhuist ze naar Goezate.

Rieke was jarenlang coupeuse, zo weet Nicoline nog goed dat ze poppenkleertjes voor haar maakte. Ook haar trouwjurk naaide ze zelf. Na haar revalidatie knapte ze weer helemaal op, alleen lopen lukt niet meer. Verder is ze gek op Wordfeud, dat ze dagelijks met vijf anderen speelt.

Zondag viert ze haar verjaardag op een familiereünie met neven en nichten.