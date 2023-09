Roparun team Altena zoekt nieuwe leden

ALTENA • In 2012 stond Roparun-team Almkerk voor het eerst aan de start van de Roparun. Door de jaren heen zamelde het team vele duizenden euro’s in voor het goede doel. Dit jaar kreeg het team een nieuwe naam: Roparun team Altena 280. Voor de komende editie zoekt het team uit Altena nieuwe leden.

Dankzij de inspanningen van het team, trouwe sponsoren, acties en donaties, konden zij dit jaar een bedrag overmaken naar Roparun van maar liefst 16.500 euro. Het geld gaat naar diverse initiatieven voor de palliatieve zorg aan mensen met kanker. Het motto van de Roparun is namelijk ‘Leven toevoegen aan de dagen, daar waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.’

De Roparun is een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Het team bestaat uit lopers, fietsers, chauffeurs, navigators en verzorgers. De laatste jaren liep de route van ruim 500 kilometer geheel door Nederland. Op dit moment is nog niet duidelijk of er in het pinksterweekend van 2024 kan worden gestart vanuit Parijs.

Ook in 2024 wil het enthousiaste team uit Altena weer aan de start staan van de Roparun en zo veel mogelijk geld inzamelen. Daarvoor zijn zij nog op zoek naar enthousiastelingen die met hen de uitdaging aan willen gaan. Eén ding is zeker: de Roparun is een avontuur voor het leven. Dus wie wil zich inspannen voor een goed doel? Wie wil mee als loper, fietser, navigator of helper in het basiskamp? Neem voor meer informatie en ook voor sponsoring contact op via info@altena280.nl of 06-42216585.