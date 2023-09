Diamanten bruiloft voor Niko en Nellie van Ginhoven-Vonk uit Rijswijk

RIJSWIJK • Zestig jaar geleden, op 12 september 1963, trouwden Niko van Ginhoven en Nellie Vonk. Burgemeester Lichtenberg bracht het diamanten bruidspaar op maandag 18 september een felicitatiebezoek.

Het bleek niet de eerste ontmoeting tussen Niko en de burgervader. In oktober 2019 hadden de collega’s van burgemeester Lichtenberg namelijk een afscheid georganiseerd en lieten ze hem alle hotspots van Altena zien. Met Niko als chauffeur. “Eerst werkte ik als matroos, toen als schipper, later had ik mijn eigen transportbedrijf en nu doe ik af en toe een taxirit. Zo ook toen de burgemeester door Altena werd rondgeleid. Het was een bijzondere dag”, blikt Niko met een grote grijs op zijn gezicht terug. Ook de burgemeester kan die dag nog goed voor de geest halen. “Ik moest een volleybalwedstrijd spelen en had mijn sportkleren dus bij me. Mijn oud-collega’s hadden achter mijn rug om met de coach geregeld dat ik niet hoefde te spelen, maar ze lieten me wel de zaal ingaan voor de eerste set. Kwam ik de zaal in, zaten al mijn collega’s en Niko daar met hoedjes en toeters op de tribune”, lacht hij.

De in Rotterdam geboren Niko (81) en de in Rijswijk geboren Nellie (80) leerden elkaar kennen in Maastricht. Schippersdochter Nellie lag daar met haar ouders geregeld om bij de cementfabriek te laden en Niko was matroos op een kempenaar. Nellie verzorgde een zwerfkatje, maar kon het beestje na een dag of vier niet meer vinden. Niko, die aan het tennissen was, hielp haar met zoeken. “Het katje hebben we nooit gevonden.” Drie weken later kwam het paar elkaar weer tegen en in het café probeerde Niko indruk op de 15-jarige Nellie te maken door een biljartkeu op zijn vinger te laten balanceren. Het was het begin van hun liefdesgeschiedenis.

“Maar het is ook nog even uit geweest”, vertelt Nellie. “Niko moest een halfjaar naar Duitsland en toen heb ik het uitgemaakt. Dat vond ik te lang.” Gelukkig weet Niko haar hart opnieuw te veroveren en hij vraagt haar ouders om haar hand, zodra hij het aanbod krijgt om schipper te worden. Acht jaar lang vaart het koppel, tot ze kinderen krijgen. “We wilden niet dat de kinderen naar een internaat gingen, dus Nellie ging met de kinderen aan de wal wonen en ik was vooral in de weekenden thuis.” Het echtpaar woont nog steeds in het huis waar Nellie destijds met de kinderen ging wonen. Inmiddels hebben Niko en Nellie een zoon en een dochter en vier kleinkinderen.

Afgelopen weekend vierde het paar hun diamanten huwelijk in de aanwezigheid van familie en vrienden in Brasserie De Laegt in Almkerk.