Progressief Altena ruimt op tijdens World Cleanup Day

1 uur geleden

EETHEN • In meer dan 190 landen werd afgelopen zaterdag zwerfafval opgeruimd tijdens World Cleanup Day. Ook Progressief Altena ging aan de slag om de omgeving weer een stuk schoner te maken. Zo heeft een groep in Eethen zwerfafval opgeruimd.

Wat opviel was dat er niet heel veel zwerfafval lag, dus Progressief Altena wil de Eethenaren hiervoor complimenteren. En door de actie van zaterdag is Eethen nu zelfs nog een stuk schoner. Ook elders in Altena waren mensen actief. Zo zorgen we voor een schonere leefomgeving, maar daarnaast geeft het ook inzicht in het soort zwerfafval dat er is. Dit zorgt voor inzichten voor structurele oplossingen voor afval.