Jaarlijkse jubileumavond brandweerposten in gemeente Altena

1 uur geleden

ALTENA • Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft op vrijdag 15 september de jubilarissen van de brandweerposten Dussen, Genderen en Wijk en Aalburg onderscheiden voor hun langdurige dienstverband.

Van post Dussen waren Tanja Kleijn en Peter Schalken beiden 10 jaar in dienst. Bij post Genderen waren Richard Zwart 12,5 jaar, Jan van Hemert 15 jaar en Leon Brouwers 25 jaar in dienst. In Wijk en Aalburg waren Kor van Helden en Peter Baks 10 jaar in dienst en Kees op ’t Hof 15 jaar.

Alle 54 vrijwilligers van deze drie posten én hun partners werden door burgemeester Lichtberg en districtsmanager Brandweer Midden- en West-Brabant Marlou Boot, hartelijk bedankt voor hun gedrevenheid en inzet voor de maatschappij.