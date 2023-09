Koninklijke Onderscheiding: Rector Gijsbert van der Beek zwaait af als Ridder

17 minuten geleden

SLEEUWIJK • Beduusd, dat was de korte en spontane reactie van Gijsbert van der Beek bij de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding. Namens Koning Willem-Alexander benoemde burgemeester Egbert Lichtenberg de scheidend rector van het Altena College tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Zijn korte reactie was in tegenspraak met de woorden die anderen spraken bij zijn afscheid. Ze memoreerden dat hij soms wat lang van stof was. Burgemeester Lichtenberg noemde hem een gedreven rector die in die 21 jaar van het Altena College een prominente streekschool maakte. Die verder keek dan alleen de school. Hij noemde de aanleg van de atletiekbaan achter de school, maar ook zijn inzet voor de adviescommissie Passend Onderwijs van de VO-raad. Ook had hij tal van andere onderwijsfuncties. Zo was hij lid van het toezichthoudend bestuur van het samenwerkingsverband PasVOrm, lid van het RPO Altena en lid van het Gorinchems Besturen Overleg. Ook vervulde hij diverse functies bij de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen van met de Bijbel Gorinchem. Zo oefende hij op vele plaatsen invloed uit op het onderwijsbeleid, zowel regionaal als landelijk.

De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding vond plaats in de aula van de school te midden van (oud-)collega’s, voorafgaand aan de opening van de nieuwe vleugel van het Altena College. Zijn opvolger als rector, Arjan van Vuuren, memoreerde hoe Van der Beek steeds keihard had gewerkt en inspiratie vond voor zijn werk in het woord van God. Maar hij noemde ook zijn bulderende lach, die vaak door de school klonk. Bij de uitreiking van het lintje somde burgemeester Lichtenberg tevens een schier eindeloze rij functies op, die Van der Beek had vervuld buiten het onderwijsveld. Naast zijn werk was en is hij zeer actief in de kerkgemeenschap. Zo’n 30 jaar voor PKN Gorinchem als scriba, voorzitter kerkenraad algemene zaken en het college van kerkrentmeesters. Vanaf 2017 vervult de decorandus diverse functies bij de Hervormde Kerk Sleeuwijk. Daar is hij onder meer voorzitter van de kerkenraad en voorbereider en liturg van vesperdiensten. Sinds 2014 is Gijsbert van der Beek ook actief als vrijwilliger bij het Woerkums Literair Café.