Nachtafsluiting Merwedebrug Gorinchem (A27) op vrijdagnacht

1 uur geleden

REGIO • Rijkswaterstaat voert in de nacht van vrijdag 15 september vanaf 00.00 uur tot zaterdag 16 september 06.00 uur een spoedreparatie uit aan het asfalt voor de Merwedebrug (A27). De A27 in de richting van Utrecht is afgesloten vanaf de aansluiting Nieuwendijk (22) tot en met de Merwedebrug. Ook de oprit Werkendam (23) is afgesloten. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd en omleidingsroutes.

Afsluitingen

De A27 is afgesloten in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 september van 00.00 tot 06.00 uur: Richting Utrecht van aansluiting Nieuwendijk (22) tot en met de Merwedebrug. Ook de oprit Werkendam (23) is afgesloten. Op de A27 richting Breda tussen Avelingen (24) en Werkendam (23) is 1 rijstrook beschikbaar. Hier wordt gewerkt aan onderhoud van de hangkabels van de Merwedebrug. Verkeer uit zuidelijke richting naar Dordrecht en Rotterdam moet ook rekening houden met een afsluiting van de A16 tussen knooppunt Princeville en knooppunt Zonzeel.

Omleidingsroutes

Verkeer wordt op locatie door middel van gele borden langs de weg geïnformeerd over de omleidingen. Verkeer wordt omgeleid over de A59 en A16 (linksom), of de A59 en A2 (rechtsom) Verkeer richting Utrecht moet rekening houden met ongeveer 30 minuten extra reistijd.