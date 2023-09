Theaterlessen in Dussen: Spetterend ‘zomersproeten poetsen’

DUSSEN • “Dubbele binnenbanden plakken”, klinkt er uitgerekt door de kleine zaal in de Dussenaar. “Pannenkoeken bakken. Zomersproeten poetsen.” De kinderen spreken als een stem de tongbrekers uit die Sam Beisser ze voorzingt. In de gehorige zaal galmen de woorden lang na.

We zijn bij een les van SET Musical- en Theaterschool, die wekelijks in de Dussenaar in Dussen worden gegeven. “Wie sprak de laatste zin uit met consumptie?” richt Sam zich tot de groep. “Ik bedoel wie het ‘zomersproeten poetsen’ met spetters uitsprak”, verklaart ze zich. De groep begint te lachen. Er volgen nog wat articulatieoefeningen. “Dit is vooral om er weer in te komen”, legt Sam uit, als de kinderen even iets drinken. “We zingen veel tijdens de lessen, maar doen ook veel van dit soort oefeningen.”

Tekstbegrip

Sam deelt een blad uit met daarop een liedtekst uit Rapunzel. Eerst leest ze het lied voor. Dan luisteren ze gezamenlijk naar het nummer. Enthousiast zingen er een paar kinderen mee. Sam stopt de muziek. “Eerst gaan we luisteren, dus nu zingen we even niet mee.” De muziek gaat weer aan. Wat zijn de belangrijke woorden? Wat betekenen de woorden en welke woorden krijgen extra nadruk? Samen met de groep kinderen van zes tot twaalf jaar ontleedt Sam het lied zin voor zin.

Musical

Gebruikt ze dit nummer straks ook in een eindoptreden? “Nee, dit is puur om te oefenen. Het eerste blok, dus tot de jaarwisseling, zijn we vooral bezig met de techniek. Daarna werken we naar een musical toe. De lessen geven we in Dussen en op twee locaties in Utrecht en aan het eind van het seizoen sluiten we dan met alle 125 leerlingen af in de eindmusical. Wie heeft er weleens meegespeeld buiten onze groepsoptredens?” Er gaan een paar vingers omhoog. “Zij hebben meegespeeld in Wolfgang het wonderjong van de Theateralliantie. Dan worden we benaderd of we kinderen hebben die daarin mee kunnen spelen. Kijk, kinderen genoeg”, lacht Sam. De groep gaat weer in de kring staan voor de volgende opdracht. Er moet weer geoefend worden. Met het vrolijke deuntje van Rapunzel nog in ons hoofd, verlaten we het lokaal.

Meer informatie: set-producties.nl