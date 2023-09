Feestelijke bijeenkomst om de bouw van nieuwe woonwijk te vieren

WERKENDAM • Iets meer dan drie jaar geleden tekenden de gemeente Altena, Van Wanrooij BV en Jansen Bouwontwikkeling BV de samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van de woonwijk ‘Achter de Schans’. Vrijdag waren de kopers van de eerste 150 woningen uitgenodigd voor een feestje voor de bouw van de wijk.

In de wijk wordt al een tijdje gebouwd en als alles volgens planning verloopt, kunnen de eerste bewoners van de vrijliggende kavels dit jaar al Kerstmis vieren in hun nieuwe woning. Ook de contouren van de rijen woningen en de twee-onder-één-kappers zijn al goed zichtbaar. De kopers van bouwkavel 116 kijken nu nog uit op de heipalen. Zij hopen over een jaar hun woning te betrekken. “Vlak voor de bouwvakvakantie zijn ze begonnen, dus we zijn al vaker gaan kijken”, zo vertellen Melvin en Amber uit Tilburg en Dordrecht. “Ik werk in Breda, dat is goed bereikbaar vanuit Werkendam”, zo vertelt Melvin. Vrijdag ontmoetten ze de koper van bouwkavel 117. Zo maakten ze direct kennis met hun nieuwe buren. Ook kreeg Melvin de vraag of hij straks lid wordt van Kozakken Boys. Vanuit zijn woning kijkt hij uit op sportcomplex de Zwaaier.

Twee fasen

De nieuwe wijk ‘Achter de Schans’ wordt in twee fasen gebouwd met elk 150 voornamelijk koopwoningen. Van die woningen is inmiddels het merendeel verkocht. Directeur Margret van Wijk van Bazalt Wonen en Bouwlinie laat weten dat in de eerste fase tien socialehuurwoningen worden gebouwd. “In de tweede fase bouwen we straks 21 huurappartementen.” Inschrijven voor de huurwoningen via Woongaard kan pas een half jaar voor oplevering.

“We bouwen momenteel veel woningen. Zo komen in Dussen in 2024 twintig woningen gereed. In Hank worden in 2025 twintig appartementen gebouwd en ook in Andel zijn bouwplannen.”

Feestelijke bijeenkomst

De feestelijke bijeenkomst was vrijdagmiddag bedoeld om de bouw van de nieuwe woonwijk te vieren. Samen met de wethouders Hans Tanis, Shah Sheikkariem en de projectontwikkelaars Van Wanrooij BV en Jansen Bouwontwikkeling BV werd als feestelijk moment een grote blauwe strik bij een van de toegangen tot de wijk door geknipt. De wijk wordt ontsloten met meerdere sierlijke bruggen. Verder is voorzien in veel groen en water in de wijk. Wethouder Hans Tanis sprak de kopers toe: “’Achter de Schans’ wordt een prachtige wijk. Een project ook waar we graag vernieuwend te werk gaan bij de inrichting met veel groen om te spelen en woonpaden waar auto’s te gast zijn.”

Aantrekkelijk Altena

De verkoop van nog eens 150 woningen in de tweede bouwfase van de wijk start in 2024. De nieuwbouwwijk ‘Achter de Schans’ is één van de negen projecten in de gemeente Altena waarmee ze vaart wil maken met de bouw van nieuwe woningen. Het tempo van de nieuwbouw verschilt volgens wethouder Tanis per project. “We zien dat de gemeente Altena ook aantrekkelijk is voor mensen vanuit de Randstad. In een ander woningbouwproject sprak ik met mensen uit Almere en Haarlem. Zij werken dan een deel van de week thuis en vinden een langere reisafstand tweemaal per week geen bezwaar. Ook zijn woningen op het platteland toch nog net iets goedkoper dan in de Randstad en je zit hier natuurlijk dicht bij de A27.”

Bij sommige projecten gaat het om meer dan vijftig procent bewoners van elders. Inwoners uit Werkendam zelf hadden alleen voorrang voor de woningen indien ze al langer ingeschreven stonden bij de vroegere gemeente Werkendam voor een koopwoning. Een van de kopers uit het dorp vertelt dat zij pas in de tweede fase werden ingeloot voor een woning.

Vanuit de lucht

Alle kopers kregen na het doorknippen van het lint en het bezichtigen van de vorderingen van de nieuwbouw nog de kans om de nieuwe wijk uit de lucht te bekijken. Met een speciale ‘Skywatch’ werden ze met een hoge hijskraan de lucht in gehesen. Het leverde prachtige vergezichten op, van de Merwedebrug tot aan de watertoren van Uppel. Het bood de kopers tevens de unieke kans een foto te schieten van hun woning vanuit de lucht.