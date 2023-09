Wethouder Tanis wil dat bewoners meepraten over de dorpsstrategie van Almkerk: ‘Hecht waarde aan het voor traject’

1 uur geleden

Nieuws 143 keer gelezen

ALMKERK • In samenspraak met de inwoners, verenigingen en ondernemers van Almkerk verkent het college hoe Almkerk de komende jaren kan worden ingericht. Stedenbouwkundigadviesbureau Stantec heeft verschillende gedetailleerde schetsen van het gebied gemaakt, die op 19 september tijdens een informatieavond aan de inwoners van Altena worden voorgelegd.

De dorpsstrategie van Almkerk raakt veel van de portefeuilles waar wethouder Hans Tanis verantwoordelijk voor is: grondzaken, volkshuisvesting en wonen, bedrijventerreinen en mobiliteit. Niet gek dus, dat hij met enig enthousiasme over de plannen kan vertellen. “De gemeente Altena heeft met elkaar een ambitie afgesproken om 3000 woningen neer te zetten. In Almkerk is er de afgelopen tijd weinig nieuwbouw geweest, dus er is veel behoefte aan extra woningen. We zijn daar ook met de dorpsraad over in gesprek. Er zijn een paar dorpsbijeenkomsten geweest waar meer dan 200 mensen waren. Je ziet dus dat het thema wonen echt leeft. Ook voor andere kernen in Altena zijn we bezig met dorpsstrategieën. We zijn nu met Almkerk begonnen, omdat hier al een tijd over gesproken wordt en de nood hier behoorlijk hoog is.”

Woningen in Altena gewild

Volgens de wethouder is wonen in Altena steeds populairder. “In de coronaperiode zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor thuiswerken. Hierdoor is het een stuk interessanter geworden om naar woningen op het platteland te kijken. In vergelijking met de Randstad zijn de woningen hier een stuk goedkoper. Met Dordrecht, Rotterdam, Tilburg en Breda op een redelijke afstand, komt er steeds meer vraag naar woningen van mensen buiten Altena. Maar ook vanuit de inwoners van Altena is er een toenemende vraag naar nieuwbouw. Daarom willen we de randen van de kernen gaan opzoeken. En als je dat als gemeente wilt doen, verplicht de Provincie je om een dorpsstrategie op te stellen. Want inbreiding gaat voor uitbreiding.”

Inbreiding voor uitbreiding

Inbreiding is het kijken naar mogelijkheden binnen de bestaande ruimte. Waar is nog een braakliggend terrein en zijn er bedrijven die wellicht verplaatst kunnen worden? “We willen dat de kernen leefbaar blijven, dat er veel groen blijft. Het is goed dat de Provincie kritisch meekijkt. Zo word je gedwongen om eerst naar de kern te kijken en kun je daar niets mee, dan is het denkbaar dat je aan de randen uitbreidt. Dat is nu precies wat we doen met de dorpsstrategie: we wegen de mogelijkheden af en bespreken dit met alle betrokken partijen. En ondertussen kijken we ook naar mobiliteit. Als we besluiten dat we bepaalde bedrijven of de sportvelden gaan verplaatsten, dan doet dat ook iets met verkeersstromen. We hopen dat er veel inwoners naar de bijeenkomst komen, zodat we zoveel mogelijk wensen, suggesties en commentaar kunnen ophalen. Alle input van de aanwezigen kunnen we meenemen in het vervolg.”

Ontwikkelmogelijkheden

De wethouder benadrukt dat bewust verschillende ontwikkelmogelijkheden worden gepresenteerd op de informatieavond. “Iedereen heeft een andere voorkeur. Over het ene alternatief ben ik ook enthousiaster dan over het andere, maar er staat nog niets vast. En hoe meer mensen zich uitspreken over de plannen, hoe meer gevoel we erbij krijgen hoe ertegenaan gekeken wordt. En ja, dat kost tijd”, verzucht Tanis.

“Bij de bijeenkomst in mei waren er best een aantal mensen sceptisch. ‘Eerst zien, dan geloven’ was een beetje het gevoel dat er heerste. We hadden daarin sneller moeten schakelen. Aan de andere kant zijn we op een aantal inbreidingslocaties in Almkerk al wel een stuk verder. Het is dus niet dat we stilzitten. Ik begrijp dat gevoel echt wel, want ik was ook graag verder geweest. Maar de fusie van de drie gemeenten betekent nu eenmaal dat het tijd kost om dingen goed op te zetten.”

Concreet voorstel

Als het aan de wethouder ligt, dan stapt het college begin volgend jaar met een concreet voorstel naar de gemeenteraad. “Ik hoop dat we volgend jaar een keuze uit de verschillende scenario’s aan de raad kunnen presenteren. Maar voor we daar zijn, hebben we draagvlak nodig. We willen dit met elkaar en als gemeentebestuur hechten we veel waarde aan het voortraject.”