Kiwanis Beachvolleybal-toernooi Altena heeft recordaantal deelnemers

30 minuten geleden

Nieuws 120 keer gelezen

WERKENDAM • De Kiwanisclub in Heusden & Altena organiseerde dit jaar voor de vijfde keer het Beachvolleybaltoernooi in Werkendam. Een uniek event aan de Copakadijk waarbij op een sportieve, gezellige wijze in beachsfeer bedrijfsteambuilding en netwerken met lokale ondernemers wordt gecombineerd. Met de deelname van maar liefst veertig teams van bedrijven uit Altena werd Klerk B.V de uiteindelijke winnaar van de 2023-editie.

De gehele opbrengst van het toernooi kwam ten goede aan het goede doel HartenBrigade. Aan het eind van deze avond werd aan Anne, ambassadeur van de HartenBrigade, een cheque uitgereikt van 5000 euro. Dit bedrag wordt besteed aan verjaardagboxen voor kinderen en tieners voor wie het niet vanzelfsprekend is dat de letterlijke en figuurlijke slingers opgehangen kunnen worden.

Ondanks de tropische temperaturen genoot iedereen van de fantastische sfeer deze avond. Kiwanis Heusden en Altena is onderdeel van een wereldwijde vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het verbeteren van de wereld van het kind. De drie belangrijkste pijlers waarop Kiwanis-leden aan dat motto invulling geven zijn: ’fun, friendship en fundraising’.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van Kiwanis www.kiwanis.nl.