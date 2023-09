Jacco Bouman fietst opnieuw de Duchenne Heroes: ‘Het liefst zou ik meteen vertrekken’

SLEEUWIJK • Het team Knallen voor Kevin doet dit jaar voor de achtste keer mee met Duchenne Heroes, de offroad fietstocht door de Ardennen waarmee ze geld inzamelen voor het Duchenne Parent Project. Met het geld hopen ze dat er een medicijn ontwikkeld wordt, zodat er een beter toekomstperspectief is voor kinderen met de spierziekte Duchenne. Jacco Bouman fietst dit jaar voor de tweede keer met het team mee.

We treffen ‘meester Jacco’ in zijn klaslokaal. “Kevin van Weverwijk heeft twee jaar geleden bij mij in groep 8 gezeten. Ik wist dat zijn moeder al een aantal keer de Duchenne Heroes had gefietst. In het jaar dat Kevin bij mij in de klas zat, fietste zijn vader ook mee. Ze fietsten zeven dagen lang zeventig kilometer per dag. In de klas volgden we dat via videobellen. Dan zie je dat als leraar die ook nog eens een groot liefhebber van mountainbiken is. Maar het is altijd in september en juist in die eerste weken, waarin de groepsvorming een belangrijk proces doormaakt, kan ik geen week weg. Gelukkig bieden ze ook een optie om drie dagen te fietsen. Dat was wel haalbaar en toen heb ik me ingeschreven.”

Maar daarmee is Jacco er nog niet. Om te starten heeft hij nog minimaal 1250 euro sponsorgeld nodig. “Ik heb toen een bericht gestuurd naar iedereen die ik kende. Binnen twee weken hadden we 2500 euro verzameld. Toch is het lastig om ieder jaar het bedrag bij elkaar te krijgen. Daarom hebben we het dit jaar anders aangepakt. We hebben een ladiesnight met bingoavond georganiseerd in de Bolderik. Lokale bedrijven sponsorden de prijzen. Dat was echt heel leuk. Zat ik daar als de bingomaster tussen alle vrouwen”, lacht Jacco.

Aan de wand in het lokaal hangt een bordje met daarop de tekst ‘Bedankt lieve meester. Voor altijd in mijn hart, Kevin’. Kevin is natuurlijk de hoofdreden dat Jacco deze loeizware fietstocht fietst. “Ik heb veel contact met Rick en Monique, zijn ouders, die ook in het team fietsen. Kevin heeft Duchenne. Je ziet hem in een jaar tijd verslechteren. Hij kan zijn armen moeilijker bewegen en hij wordt steeds afhankelijker van anderen. Het is echt een vreselijke ziekte.”

Daar staat tegenover dat Jacco onwijs veel zin heeft om op zijn mountainbike te stappen. “Omdat ik drie dagen fiets, begin ik in La Roche-en-Ardenne, in de Belgische Ardennen. De anderen zijn vier dagen eerder in Duitsland gestart. Zij fietsen zeventig kilometer per dag en ik honderd, dus we rijden verschillende routes. Maar de start en eindpunten zijn steeds gelijk. Na elke tocht komen we op de camping en daar staan vrijwilligers klaar die onze fietsen schoonmaken, voor het eten zorgen en regelen dat de tenten opgezet zijn. Het is echt een hele happening. Het weer ziet er gelukkig gunstig uit, al kan het in de Ardennen natuurlijk best spoken.”

Jacco glundert als hij het over het fietsen heeft. “Het liefst zou ik meteen vertrekken. Het is zo indrukwekkend dat er zoveel Duchenners in hun rolstoelen langs de route staan en je aanmoedigen. Dan zie je waar je het voor doet. En Kevin zal er bij de aankomst in Thorn ook bij zijn.”

Jacco sponsoren? Ga naar www.duchenneheroes.nl en zoek onder ‘deelnemers’ op zijn naam.