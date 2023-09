Woerkumer Biergilde opent het nieuwe seizoen met hippe brouwerij PopHop

1 uur geleden

Nieuws 148 keer gelezen

Woudrichem • Iedere derde donderdag van de maand organiseert het Woerkumer Biergilde een speciaalbierproeverij in het Arsenaal (Kerkstraat 41) in Woudrichem. Het gilde bestaat uit echte bierliefhebbers en heeft geen winstoogmerk. Op 16 september komen de brouwers van PopHop naar de vesting van Woudrichem.

Het biergilde richt zich ook op bierliefhebbers die graag kennis over bier wil vergaren, die kennis willen delen en die vooral samen willen proeven en genieten. De mannen achter brouwerij PopHop zijn Piër en Peter die al heel lang bevriend zijn. Hun gezamenlijke passies voor kunst, theater, films en vooral muziek sleepten hen door hun midlifecrisis. Maar zonder het genot van (craft)bier hadden ze dit waarschijnlijk nooit gered. Muziek en bier zijn de nimmer ontbrekende ingrediënten in hun leven en daaruit borrelde het concept op van hun uit de hand gelopen hobby: pop-bier brouwen. Sinds begin 2019 brouwen ze om de week een craftbier. Ieder brouwsel krijgt de naam van een (pop)nummer mee, gebaseerd op de smaak, het biertype of het recept.

Kosten en aanmelden

De proeverij bestaat uit vijf proefglazen, een uitgebreid proefnotitie-formulier en is inclusief bittergarnituur in de pauze en bitterballen na afloop. De kosten zijn 19,50 euro per persoon en men kan zich opgeven via info@woerkumerbiergilde.nl. Nadere informatie is te verkrijgen via 06-53206099. De aanvang op 15 september is om 20:00 uur (ruimte open vanaf 19.30 uur) en de proeverij duurt tot omstreeks 22.00 uur.