Jubileumeditie Altena Streekfestival 2023 op 28 oktober

NIEUWENDIJK • In Dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk wordt op zaterdag 28 oktober de 50e editie van het Altena Streekfestival georganiseerd. Dit jaarlijks terugkerende evenement is een feestje voor elke liefhebber van amateur-blaasmuziek in Altena en omstreken.

Wat begon als een gezamenlijk initiatief om met een wedstrijdelement elkaars muzikale kunsten te meten, is het festival nu uitgegroeid tot een ontmoetingsplek en weerzien met (oud-)muziekcollega’s en bekenden. Het wedstrijdelement is ondertussen verdwenen om zo geen drempel meer te vormen om deel te nemen aan het festival. Waar eerst ook een inspeelwerk en een te beoordelen werk geprogrammeerd moesten worden, heeft elk orkest nu de vrije keuze in invulling van dertig minuten speeltijd. Dat deze aanpak werkt, blijkt: het maximaal aantal deelnemers schrijft zich in.

Geen wedstrijdelement

Zoals eerder gezegd, kent de dag geen wedstrijdelement, maar worden de uitvoeringen wel beoordeeld op een opbouwende manier. Voor dit doel hebben we deze jubileumeditie een oude bekende voor veel mensen uit de regio uitgenodigd: Bert Langeler. Hij is 25 jaar actief geweest als dirigent en muziekdocent in de regio Altena en Bommelerwaard. Bert was ook afdelingshoofd aan de muziekscholen in Almkerk en Zaltbommel. In 2008 is hij geëmigreerd naar Estland en daar is hij nog steeds actief in de muziekwereld. Bert is bijvoorbeeld docent aan de Universiteit van Tartu. Bert zal voor elk deelnemend orkest een rapportje maken over het optreden.

Juryrapport

Voor een aantal orkesten geldt dat zij graag een wat kritischer jurering (lees: kritisch kijken en luisteren naar het gespeelde muziekstuk) willen. Dit betreft bijvoorbeeld de drie brassbands die Altena rijk is. Op 3 en 4 november worden namelijk de Nederlands Brassband Kampioenschappen gehouden in Utrecht. Voor deze bands is een juryrapport dus handig om te kijken waar er nog verbeterpunten zijn. Als stichting zijn we blij dat Bert onze uitnodiging aangenomen heeft. Met zijn kwaliteiten en inzicht in de blaasmuziek, zijn jarenlange relatie met de blaasmuziek in onze omgeving en het internationale tintje dat hij aan deze dag geeft, is hij de juiste man op deze jubileumeditie van het festival.

Organisatie

Het festival wordt voor de vijftigste keer georganiseerd en is met recht een jubileumeditie te noemen. Sinds 2021 neemt de Stichting Streekfestival de organisatie volledig op zich. Voorheen werd het festival per toerbeurt door de verenigingen georganiseerd, maar in de praktijk bleek dat erg lastig. De ene vereniging is nu eenmaal groter dan de andere en er gaat stiekem veel tijd in zitten. Stichting Streekfestival is opgericht omdat muzikanten en verenigingen het er over eens waren: dit festival mag niet verdwijnen. Nog steeds zullen de verenigingen vrijwilligers moeten leveren, maar omdat de stichting verantwoordelijk is voor de organisatie, valt de druk bij de verenigingen weg.

Muzikaal intermezzo

Met maar liefst 21 inschrijvingen belooft het een prachtige muzikale dag te worden. Tijdens de pauzes worden de luisteraars getrakteerd op een heel bijzonder muzikaal intermezzo: het Mare Kwartet. De vier zeer getalenteerde strijkers van het Nationaal Jeugdorkest, verzorgen een aantal optredens. Het Nationaal Jeugdorkest, een landelijk jeugdsymfonieorkest voor muzikanten tussen 18 en 26 jaar, is een springplank voor conservatoriumstudenten naar een professionele carrière. Muzikaal gezien dus iets totaal anders dan de blaasmuziek die de rest van de dag te horen is, maar omdat het een jubileumeditie betreft, is er gekozen om deze dag een speciaal tintje te geven.

Het Altena Streekfestival wordt gehouden op zaterdag 28 oktober in Dorpshuis Tavenu aan de Singel 16A in Nieuwendijk en start om 9.30 uur met het eerste orkest. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Stichting Altena Streekfestival of neem contact op via altenastreekfestival@gmail.com.