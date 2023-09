Nieuwe serie Altena Draait Door opgenomen

1 uur geleden

Nieuws 186 keer gelezen

ALTENA • ALTENA TV heeft een nieuwe serie van ‘Altena Draait Door’ opgenomen. De opnames onder leiding van cameraman Sander van Strien vonden plaats op golfpark Almkreek en op het terras van TMS Werkendam. Presentator Piet Hartman sprak met bekende en minder bekende inwoners van Altena over hun leven.

Zo komt melkveehouder Jan Kolff aan het woord. Hij werd topfokker en VVD-raadslid. Nicole Freid is met ingang van 1 september de nieuwe tintelende CEO van HAK. Zij schoof aan en ging met het boek Uit de Shit en bloemen naar huis. Ariaan Straver van Landbouwbedrijf Straver deed uit de doeken wat biologisch boeren betekent. René Mooy van Almbouw zei dat iedereen ‘bouwen, bouwen, bouwen’ roept, maar bij presentatie van een bouwplan, velen in de gordijnen hangen. Cor Hoogendoorn (Holland Shipyards Group) begon met een laskist en is intussen met zijn vier zoons uitgegroeid tot leider op het gebied van waterstofvaren en autonoom varen. Leefstijlcoach en diëtiste Mariska Winckler-Bouman was aan de drugs, totdat ze werd aangeraakt door Jezus. De Wèkse uitvinders Frank Bouman en Jasper van Herwijnen (Jifeline Networks en Car Lock Systems) deden een wereldvinding. Arjan van Vuuren, de nieuwe rector van het Altena College, vertelde over zichzelf en zijn lieverdjes. En ex-wethouder Roland van Vugt blikte terug op zijn Altena Droom en een paar nachtmerries.

De sidekicks waren Debbie van den Oever en wethouder Wendy van Ooijen-van Breugel. De uitzendingen beginnen binnenkort.