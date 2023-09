Splinter Chabot opent Woerkums Literair Café

SLEEUWIJK • Schrijver, programmamaker en tv-presentator Splinter Chabot opent op vrijdag 22 september het nieuwe seizoen van het Woerkums Literair Café in het Altena College. De aanvang is om 20.30 uur.

De in Den Haag geboren Splinter Chabot (1996) studeerde politicologie en theater aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn eerste boek Confettiregen verscheen in 2020. Hij beschrijft hierin zijn coming-out. Zijn ouders zijn vrijzinnig, maar toch vond hij het moeilijk om uit de kast te komen en hij dacht zelfs aan zelfdoding. Vervolgens verscheen de bundel Roze Brieven, waarin hij de reacties op zijn coming-out beschrijft. Als de Hemel ruimte genoeg heeft is zijn laatste boek. Het verscheen in 2022.

Janice Bakker-van As zal hem interviewen. De nichtjes Bakker treden op in de pauze. Het volledige programma staat op Facebook en de nieuwe website www.woerkumsliteraircafe.nl. Plaatsen reserveren is niet nodig. Donateurs hebben gratis entree, losse kaartje kosten 15 euro, studenten betalen 5 euro. Neem voor informatie of het aanmelden van donateurs contact op met Janice Bakker-van As via woerkums-literaircafe@outlook.com.