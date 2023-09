Inchecken aan boord van Riveer met de vernieuwde app

REGIO • Vanaf 13 september introduceert Riveer de vernieuwde Riveer-app. Eerder lieten Riveer weten dat er een nieuw betalingssysteem aan zat te komen. Hier kwamen veel verschillende reacties op. Daarom werd de introductie uitgesteld zodat inchecken met de app en betalen met pin allebei mogelijk is.

Wanneer gebruikers geen toegang hebben tot de Riveer-app bijvoorbeeld omdat zij geen smartphone hebben, dan blijft het pinnen van een kaartje aan boord nog steeds mogelijk. Riveer werkt met de Rabobank aan een innovatieve oplossing.

Vernieuwde Riveer App

Veranderingen zijn altijd even wennen; voor reizigers en voor Riveer. Zo ook de vernieuwde Riveer-app die vanaf 13 september te installeren is via de website www.riveer.nl. Het grote verschil van de vernieuwde app is dat reizigers zelfstandig hun kaartje inchecken. Het kaartje bestaat uit een QR-code, dat reizigers activeren voor ze aan boord gaan. Anders dan bij andere vervoerders, hoeven reizigers bij Riveer niet uit te checken.

Eerder gekochte kaartjes

Veel antwoorden op vragen zijn terug te vinden bij de meestgestelde vragen op de website. Hier staat ook wat reizigers moeten doen om de reeds gekochte kaartjes of abonnementen mee te nemen naar de nieuwe app.

Ondersteuning volop beschikbaar

Riveer begrijps dat sommige passagiers wat extra hulp nodig hebben. Met alle plezier staan de servicemedewerkers op de kade en aan boord klaar om hulp te bieden als dat nodig is. Voor de passagiers die liever mailen of bellen kan dat ook : info@riveer.nl of bel naar 0183 - 65 93 14.Meer informatie over de app staat op www.riveer.nl.