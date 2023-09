Oude schoolboeken van CBS De Sprankel krijgen een tweede leven op Curaçao

1 uur geleden

DUSSEN • Toen CBS De Sprankel de overstap maakte naar een nieuwe rekenmethode en een nieuwe methode studievaardigheden, vond de school dat de boeken een tweede kans moesten krijgen. Via Stichting Bicentini Foundation gaan de boeken nu naar Curaçao.

“Er worden op Nederlandse scholen in Curaçao vaker materialen gebruikt die vanuit Nederland gedoneerd worden”, vertelt Marinda Nieuwkoop van CBS De Sprankel. “Het onderwijs is op Curaçao anders geregeld, vooral ook financieel gezien. Met ingang van dit schooljaar zijn we overgestapt op nieuwe methodes. De oude methodes hebben de termijn van vijf jaar overschreden en dan gaan we over op methodes die iets beter aansluiten bij de huidige tijd. Er werden bijvoorbeeld nog telefoonboeken en Gouden Gidsen in genoemd. Maar de oude methodes zijn nog steeds best goed. Fijn dus dat de boeken op Curaçao een tweede leven krijgen.”