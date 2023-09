Twee broers wandelen van Roeselare naar Utrecht en wandelen door Altena: ‘Iedere dag is een avontuur’

GIESSEN • “We worden hier zo gastvrij ontvangen. In België zeggen ze dat Nederlanders zuinig en krenterig zijn, maar we ervaren dat dit absoluut niet waar is. Wij steken de loftrompet over de mensen hier in de regio.” Tussen Giessen en Andel ontmoeten we de broers Piet en Paul Ternest. Samen met hun ezel Berry zijn ze vanuit Roeselare-Oekene in België op weg naar Utrecht.

De Sint Martinusroute die het drietal aflegt, is een route van zo’n 600 kilometer. Inmiddels zijn ze ruim drie weken onderweg. Het einddoel is Utrecht, waar ze zaterdag tijdens Open Monumentendag worden ontvangen.

Dogbo

“We zetten ons in voor twee projecten in Benin. ‘De tuin van Toyo’ is een project waar mensen worden opgevangen die vanwege onbegrip of bijgeloof verstoten zijn, gezien hun verstandelijke beperking. Bij project PEJES krijgen kwetsbare meisjes een zelfstandigheidstraining”, vertelt Piet Ternest. “Voor deze goede doelen hebben we altijd fondsen nodig. Ik hou van wandelen en ik hou van dieren. Als ik dat combineer, wordt dat een sponsortocht samen met mijn broer en mijn ezel Berry.’

Op bezoek in Almkerk

Paul en Piet vertellen dat ze de afgelopen dagen vanuit Breda, bij Geertruidenberg de Maas zijn overgekomen. “Elke ochtend vertrekken we en we weten niet waar we die nacht slapen”, vertellen de broers. Maar onderweg komen ze zo veel mensen tegen, dat ze elke dag gastvrij op weg worden geholpen. De afgelopen twee nachten mochten ze de nacht doorbrengen bij melktap De Bloemplaathoeve in Almkerk. “Christian en Saskia hebben ons zo gastvrij ontvangen. We mochten zelfs een nachtje langer blijven, omdat Piet op en neer naar België moest voor een tandartsbezoek. Hij had zijn tanden afgesleten”, grapt Paul, waarop Piet lachend opmerkt: “Ik liep op mijn tandvlees zoals Nederlanders zouden zeggen.”

We hebben een doel voor ogen

De mannen zitten vol verhalen. Bijvoorbeeld over klompenmaker Den Dekker in Dussen. “Wat een prachtig ambacht heeft die man”, beamen de broers. “Hij heeft ons op weg geholpen naar de Bloemplaathoeve en heeft ons daar ‘s avonds ook opgezocht. Zo gastvrij en betrokken. We ontmoeten zoveel vriendelijkheid onderweg.” Maar de ontmoeting van enkele minuten geleden bij het tankstation in Giessen maakt ze nog stil. Piet vertelt dat het warme weer zijn tol eist en dat ze een fles drinken nodig hadden. Die hadden ze net gekocht in de shop. “Er stopte een auto en een mevrouw vroeg wat dat drinken kostte. Verbaasd reageerde ik, dat ik net acht euro had betaald. Ze liep naar de auto en ging tien euro halen. Dat was voor ons.” De beide broers knikken. “Dat hadden we nog niet meegemaakt.” Onderweg delen ze een flyer uit met een QR-code erop. “Elke avond als we onze bankgegevens openen, zijn er weer giften binnen van mensen die we die dag onderweg hebben ontmoet. We hadden een doel van zesduizend euro. Daar zijn we inmiddels al aan voorbij. Maar we lopen verder, want we hebben een bijzonder doel voor ogen.”

Gastvrijheid

De route vanuit Almkerk, via Giessen, is uitgestippeld om daar de Maas over te steken. De volgende overnachting is in Brakel, waarna ze naar Utrecht hopen te reizen. Op de vraag wat het meest bijzondere is wat ze onderweg meemaken, reageren de broers met een woord: “Gastvrijheid. Nederlanders zijn zo gastvrij. We krijgen alle hulp, iedereen helpt ons. We vertrekken elke ochtend met onbekende bestemming en we hebben ons nog niet een dag zorgen hoeven te maken over een overnachtingsplaats.” De route passen ze elke dag aan, omdat er mensen op hun pad komen of omdat Berry besluit niet meer te lopen. “Als Berry stopt, dan staan we stil en is het rusttijd.”

Het verslag van de reis is dagelijks te volgen via hun Facebookpagina ‘Berry for life’.

Goede doel

D.O.G.B.O. - Dogbo is een Roeselaarse vereniging die projecten ondersteunt in de stad Dogbo in het West-Afrikaanse land Benin. Het zijn projecten om kwetsbare mensen in Benin te ondersteunen en hun zelfstandigheid te bevorderen. Giften voor het avontuurlijke drietal kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer BE27 8916 8403 0973 van v.z.w. D.O.G.B.O.-Dogbo.