NOAD’32-trainer Denny van Geffen: ‘Als ik naar onze selectie kijk, moeten we meedoen om de prijzen’

41 minuten geleden

WIJK EN AALBURG • Trainer Denny van Geffen kijkt met optimisme uit naar het nieuwe seizoen van NOAD’32 in de vierde klasse. De trainer uit Kerkwijk windt er geen doekjes om: hij wil het komende seizoen meedoen om de prijzen.

Van Geffen kan zich beter vinden in de indeling van NOAD’32 dan vorig seizoen. “Dit is waar ik een beetje op hoopte. We voetballen nu de betere kant op met leuke derby’s en leukere tegenstanders. Wij zijn er blij mee.”

De indeling ziet er inderdaad goed uit voor NOAD’32 met tegenstanders als ASH, BZC 14, GVV, Haaften, Herovina, Kerkwijk, MVV’58. SSA/SJO/BRC’24, Vuren en Well.

Zware competitie

“Het is een leuke, maar ook zware competitie”, plaatst Van Geffen wel een kanttekening. “Er zitten natuurlijk drie degradanten bij met Vuren, Haaften en MVV’58. Verder heeft Herovina het altijd goed gedaan. Dus je hebt echt wel een groep van zes ploegen die bovenin mee gaan draaien. Je zult daarom toch je best moeten doen”, aldus de trainer van NOAD’32, die even terugkijkt op het afgelopen seizoen.

“Ik denk dat wij het met alle spelers die vertrokken zijn en met een nieuwe start nog prima gedaan hebben. We hebben alleen een slechte fase gehad, waarin we alles vergooid hebben.”

Pappen en nathouden

Trainer Van Geffen kan dit seizoen beschikken over een ruimere selectie met ook de nieuwelingen Yassin Ezzoubaa en Mathijs Fitters. “Vorig seizoen was de selectie heel krap. Dit betekende dat je bijna nooit met dezelfde jongens kon spelen. Het was meer een beetje pappen en nathouden. Nu is de selectie breder en kan ik op tactisch gebied meer mijn wens uit laten voeren met veel meer druk naar voren. Als ik de selectie die we hebben zie, moeten we gewoon meedoen om de prijzen.”

Opsteker

Van Geffen is een trainer die heel ambitieus is en niet een man die tevreden is met een zesde plaats. “We hebben natuurlijk maar twee periodes met de elf ploegen, dus we zullen sterk moeten starten en moeten zorgen dat we niet direct achterop raken. Verder zal het belangrijk zijn dat de jongens fit blijven en dat we geen schorsingen krijgen. Dan kan je er ook een systeem in brengen. In de Altena Cup wonnen we twee wedstrijden. Dat is dus een goed begin en een lekkere opsteker. Ik zie nu bij de jongens weer het enthousiasme en de inzet, die ik graag zie.”

Nico van Es