Witte Molen in Meeuwen open op Open Monumentendag: ‘Elke ontmoeting is een verhaal’

1 uur geleden

MEEUWEN • “Het was een klap voor het dorp, toen molenaar Gert Vos in 1998 overleed. Er was jaren gewerkt om de Witte Molen weer maalwaardig te krijgen en ineens stopte het. Er kwam een molenaar uit Almkerk op de molen, maar er moeten Meeuwense mensen op de Meeuwense molen.”

Hier begint het verhaal van de vrijwillige molenaars Aartjos Hak (62) en Jan van Gelder (74). Maar volgens henzelf is het een lang verhaal en begint het jaren eerder. De molen werd in 1740 gebouwd, na de oorlog werd de graanmolen onderdeel van het kleindiervoederbedrijf De Witte Molen. Al snel namen machines de werkzaamheden van de molen over. In 1980 lijkt de molen te worden afgebroken, maar gelukkig kan hij behouden worden. Hij moet hiervoor wel verplaatst worden en deze grote operatie vindt in 1987 plaats. In 1995 is de molen weer maalwaardig, hij draait weer en dat maakt de Meeuwense bevolking trots. Als enkele jaren later molenaar Gert Vos overlijdt, staan de wieken weer stil. “Er moesten Meeuwense mensen op de Meeuwense molen, dus toen zijn we samen aan de opleiding van molenaar begonnen”, vertelt Jan van Gelder. “We hebben drie jaar over de opleiding gedaan. Op 1 oktober 2001 hebben we onze aanstelling gekregen”, vult Aartjos Hak aan.

Oud ambacht

Inmiddels draaien de vrijwillige molenaars al 22 jaar elke zaterdag de Witte Molen. “We hebben ons de verplichting opgelegd dat we er elke zaterdag zijn.” “Het werken met een oud ambacht, dat maakt het bijzonder”, vindt molenaar Hak. Van Gelder vult aan: “Geschiedenis interesseert me, maar het allerleukste vind ik het contact met de mensen.” De heren zijn het daarover eens. “Dat is toch het leukst; vertellen over je hobby.”

Noodwoning

Tijdens het werk in de molen, ontstonden ook nieuwe ideeën. Het dorp Meeuwen werd in de oorlog zwaar getroffen en na de oorlog kwamen er veel noodwoningen te staan. Alleen al in het Land van Heusden en Altena stonden er 188. De noodwoningen verdwenen en daarmee ging er een stukje geschiedenis verloren. Er werd een stichting opgericht en een nog bestaande noodwoning uit Meeuwen, kreeg in 2012 een plaats achter de Witte Molen. De noodwoning werd in originele staat hersteld en ingericht en ook deze is elke zaterdagmiddag geopend voor bezoek. “De molen is gezichtsbepalend. Van heinde en ver komen mensen voor de noodwoning. Het roept veel herinneringen op. Het succes van de Witte Molen en de noodwoning versterken elkaar.”

Naast de noodwoning hebben de Meeuwense molenaars zich ook ingezet om de Amerikaanse windmotor, die in Genderen langs de Bergsche Maas staat, op te knappen. Ze verzorgen het onderhoud en regelmatig draaien ze met dit unieke exemplaar.

“Alle molens in Altena zijn momenteel bezet, maar we hopen wel op opvolging op onze Meeuwense molen. De jonge generatie is welkom”, benadrukken de molenaars.

Hoogtepunt

De vraag wat een hoogtepunt is in de 22 jaar dat de heren vrijwillig molenaar zijn, beantwoordt molenaar van Gelder ad rem: “Elke zaterdagmiddag is een hoogtepunt. Het ontmoeten van mensen. Mensen die aan het fietsen zijn en even aanlopen. Mensen die de geocache aan het zoeken zijn die hier in de buurt ligt, of een bezoeker uit Canada. Die ontmoetingen daar geniet ik van. Elke ontmoeting is een verhaal.”

Trots

De noodwoning en de Witte molen zijn aanstaande zaterdag beide geopend in het kader van Open Monumentendag. De molenaars laten de monumenten graag zien. Hak: “Ik ben trots op wat we in twintig jaar bereikt hebben. Het behoud van de molen, de noodwoning en de windmotor.” Van Gelder knikt, blikt op hun molen en zegt: “Dat ik daar vrijwillig molenaar mag zijn, dat is toch bijzonder mooi.”

