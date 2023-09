Jaap Verheuvel en Corrie Brand uit Sleeuwijk zijn dankbaar voor diamanten trouwfeest

SLEEUWIJK • Dankbaarheid overheerst op de trouwdag van het diamanten bruidspaar Jaap Verheuvel (85) en Corrie Brand (84). Het stralende weer staat in scherp contrast met hun trouwdag, zestig jaar geleden. Daarvan herinneren beiden zich vooral dat het stortregende.

Sinds drie jaar wonen ze in een appartement in Sleeuwijk, maar ze huwden zestig jaar geleden in Schiedam, de woonplaats van de bruid. “We hebben elkaar ontmoet op een jeugddag van de kerk in Utrecht”, zo vertelt de bruid. ,,Jaap kwam naast me zitten en wilde later mijn adres weten”, zo lacht ze. Omdat het moeilijk was een huis te vinden, hadden ze zes jaar verkering alvorens in het huwelijksbootje te stappen. “We woonden toen boven een tandarts, omdat we zelfs niet ingeschreven konden worden voor een huis. Later hebben we in Poortvliet gewoond. De bruidegom was aanvankelijk scheepstimmerman, maar begon later een zaak in meubelonderdelen. Ze verhuisden naar Waalwijk waar ze ruim dertig jaar hebben gewoond in een pand met kantoor aan huis. Na de pensionering van Jaap zette zijn zoon de zaak voort. Corrie was vroeger coupeuse. Naast een zoon die ook in Sleeuwijk woont, kregen ze ook een dochter en inmiddels zijn de trotse grootouders van vijf kleinkinderen.

Felicitaties

De trouwdag wordt gevierd met een bezoek van burgemeester Egbert Lichtenberg. Ook kregen ze felicitaties van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima en kwam er een brief van Ine Adema, de commissaris van de Koning in Brabant. Zaterdag vieren ze hun feest met familie en vrienden in Doeveren. “We zijn vooral dankbaar dat we samen dit huwelijksfeest mogen vieren”, zo vertelt de bruid. Deze winter waren beiden nog ernstig ziek. Ook kregen beide echtelieden corona. “Dat was een moeilijke tijd. Ook tijdens de verhuizing naar Sleeuwijk heerste corona; dat was niet gemakkelijk.”

Naast werk waren beiden altijd actief in de kerk. Verder maakten ze graag reizen door Europa. “We deelden lief en leed. Zo lang samen lukt alleen maar als je ook je eigen tekortkomingen kunt erkennen”.