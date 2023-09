Buitenbaden Bijtelskil en Werkina nóg langer open

SLEEUWIJK/WERKENDAM • De buitenzwembaden Bijtelskil in Sleeuwijk en Werkina in Werkendam maakten vandaag bekend nog een paar dagen langer open te blijven dan eerder aangekondigd. Eerder deze week werd al duidelijk dat de zwembaden tot 8 september open zouden zijn, maar nu worden daar nog een aantal dagen aan toegevoegd.

In Werkina kunnen bezoekers tot en met maandag 11 september een verfrissende duik nemen en het zwembad in Sleeuwijk is zelfs tot dinsdag 12 september geopend. Kijk voor de openingstijden op de website van Bijtelskil of de website van Werkina.