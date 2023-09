Half miljoen euro voor vervanging veld Kozakken Boys: ‘Nodig om spoedig een besluit te nemen’

1 uur geleden

Nieuws 305 keer gelezen

WERKENDAM • Het hoofdvoetbalveld bij voetbalvereniging Kozakken Boys dient vervangen te worden. Daar lijkt nu ook het college van B&W van de gemeente Altena van overtuigd. De KNVB heeft het veld afgekeurd en het college heeft daarom een voorstel richting de gemeenteraad gestuurd om voor de aanleg van een nieuw hoofdveld 450.000 euro beschikbaar te stellen. Het voorstel wordt vanavond om 21.30 uur in een extra Altenaronde door de gemeenteraad besproken.

Omdat het hoofdveld van Kozakken Boys niet meer voldoet aan de gestelde keuringseisen van de KNVB, mag het veld niet bespeeld worden. De lijmlaag laat op meerdere plekken los. In het raadsvoorstel dat het college op 5 september naar de gemeenteraad heeft verstuurd, stelt het college: ‘In februari jl. bleek uit onderzoek dat het veld was afgekeurd. Kozakken Boys heeft getracht het veld diverse malen te laten herstellen (o.b.v. onderhoudswerkzaamheden, waarvoor de club verantwoordelijk is). Echter blijkt dat toch niet voldoende te zijn. De vervanging, gepland voor 2024, halen we een jaar naar voren. Daarmee voorkomen we dat er regelmatig reparaties moeten plaatsvinden en telkens onzekerheid is dat de KNVB het hoofdveld goed zal keuren. Door de ontstane situatie is het nodig om spoedig een besluit te nemen over vervanging van het veld, zodat Kozakken Boys weer wedstrijden kunnen spelen op het hoofdveld.’

In een brief aan het college stelde Philip den Haan van AltenaLokaal vorige week al vragen over de wijze waarop er nu gecommuniceerd wordt tussen de gemeente en voetbalclubs in de regio en stelde hij voor het budget dat gereserveerd is voor de vervanging, eerder beschikbaar te stellen.

Uitbesteden van de aanbesteding

Het college is van mening dat de beste optie is om de financiële middelen beschikbaar te stellen, zodat Kozakken Boys zelf de aanbesteding kan regelen. ‘Indien de Kozakken Boys de aanbesteding voor de aanleg van een nieuw veld zelf verzorgen, genereert dit snelheid in het proces. In het verleden zijn er goede ervaringen geweest met het uitbesteden van aanleg van nieuwe velden. Zo heeft NOAD’32 negen jaar geleden ook zelf succesvol de voetbalvelden aangelegd’, lezen we in het raadsvoorstel.

De gemeente is eigenaar van de grond van het voetbalveld, waardoor uitbesteding van de aanleg risico’s met zich meebrengt. Er kan immers minder sturing worden gegeven op de aanbesteding en de uitvoering ervan. De gemeente wil daarom duidelijke afspraken maken over onder meer de opeisbaarheid van het veld, zodat het risico wordt verminderd.

Altenaronde

Tijdens de Altenaronde kunnen de raadsleden vragen stellen over het voorstel en krijgen inwoners van Altena en bestuursleden van Kozakken Boys de gelegenheid om in te spreken. Wethouder Shah Sheikkariem, de wethouder die verantwoordelijk is voor sportzaken in Altena, zal de aanwezigen informeren en vragen beantwoorden. Het politieke debat en de besluitvorming over het voorstel zullen in de raadsvergadering van 19 september plaatsvinden.